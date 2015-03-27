中国证监会放行公募基金透过港股通投资港股 不再通过QDII（更新版）

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路透北京3月27日 - 中国证监会周五发布公开募集证券投资基金参与沪港通交易的相关指引，即日起实施。证监会新闻发言人邓舸表示，基金管理人今后可以募集新基金去投资香港股票，不再需要透过合格境内机构投资者（QDII）机制。

他在每周例行新闻会上表示，在指引施行前已获核准或注册的基金，应根据基金合同约定情况，采取不同的程序参与沪港通。

他强调，针对沪港通交易，基金管理人应当制定严格的授权管理制度和投资决策流程，基金管理人和托管人应强化内部控制制度，完善风险管理系统，做好人员、制度、业务流程、技术系统等方面准备工作。

他表示，证券投资基金是中国资本市场的主要机构投资者，允许基金参与沪港通交易，有利于产品和业务创新，也有利沪港通业务的平稳推进和两地市场的互联互通。证监会积极支持公募基金逐步有序参与沪港通交易。

下一步，证监会将强化基金参与沪港通交易的监管，证监会还将及时总结基金参与沪港通的相关经验，根据实际情况修改完善相关制度，确保基金参与沪港通业务平稳有序进行。

沪港通自2014年11月17日开通，现时香港投资者可以直接买卖于上交所的569只A股，而内地投资者可买卖联交所上市的273只港股。北向交易.NQUOTA.SH总额度为3,000亿元人民币，已使用额度约41%；南向交易.SQUOTA.HS总额度2,500亿元，已使用额度约12%。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 林高丽)

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