深港通所有市场系统准备工作将于7月底前完成--港交所CEO

路透香港5月12日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加周二称，深港通所有市场系统准备工作将于7月底前完成，惟具体启动时间有待监管部门决定。

市场关注深港通的启动标志着中国资本市场全面开放，也有利于A股被纳入世界主要指数。

李小加出席香港中资证券业协会活动时称，7月下旬深港通的所有系统工作、市场IT准备工作都会完成，但深港通是不是在那个时候启动，取决于监管部门的公布。

“好事就要慢慢来，好汤慢慢品，不要焦急，再等一等。”他说。

同一场合上，中资证券业协会会长谭岳衡称，深港通开通时间要视乎内地与香港交易所协商及准备工作而定，例如若上半年公布，一般需时3月准备，最快可能在第三季出台。

沪港通开通半年操作大致顺利，深港通亦是水到渠成，下一步有机会开启的是对台湾的投资大门。事实上，台湾代表团明天将到访港交所，未知此行是否探讨“台港通”。

李小加称，“台湾代表团明天到访香港交易所，只是来聊一聊，大家关心的甚么通呀，还是未来的事情...肯定是有相当一段时间的事情。”

他并指出，台港通是长期的市场建设，也是以中国流动性、中国投资者为主体的大市场之中，最后一块要开发的。

港交所主席周松岗此前称，公司正与台湾就建立两地市场互联互通机制进行初步磋商，形式与沪港通相似，但详情不便透露。

不过台湾金管会主委曾铭宗曾表示，目前连简单的两岸证券交易所指数相互授权都未达成，现在谈难度较高的“台沪通”。他并称，“八字没一撇，台沪通及台港通都没在谈。”（完）

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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