深港通和货币宽松将支持香港中资股 沽货时候未到--汇丰

《信报》：“萨德”触动中美韩 热战风险续升温
继美国召派卡尔文森号航母战斗群参与美韩联合军演后，南韩透露美军于周初进行演习时派出两架超音速B-1B战略轰炸机飞越朝鲜半岛上空，引来北韩强烈反应。平壤扬言，此举无异于把朝鲜半岛推向核战边缘。另一边厢，美韩同时证实，「萨德」（THAAD）导弹防御系统已部署得七七八八，随时可投入运作。
路透香港4月15日 - 投行汇丰的报告称，中资股最近急升后估值仍未过度偏高，而深港通的推出以及中国货币宽松可能提供支持，因此认为现非沽货时机，反而应换马至表现落后的股份。
香港股市恒生指数.HSI经过八连升后周二收跌1.6%，今早仍然好淡争持，早盘收跌0.05%。由年初至今，恒指累计升约17%，MSCI中国指数涨近24%。
汇丰亚太区股票策略主管Herald van der Linde在其报告中称，今年以来MSCI中国指数跑赢亚洲指数，但目前预测市盈率10.3倍，仍低于MSCI除日本外亚洲指数，若剔除金融股的估值则高于亚洲5%。
“我们认为中资股的合理值为市盈率11.5倍，即现时指数水平合理但不过度偏高，因预期内地资金进一步南下至香港市场。”他说。
报告指出，环球互惠基金在过去3-4个月持续减持中资股，转投菲律宾、台湾及少量于印尼，最大持仓依然是印度，意味着很多环球基金需要提高对中国股票的仓位。
汇丰认为，本次中资股升市并非由国际资金主导，而是受中国减息的因素带动，而资金循港股通流入的力度不足以触发大型升市，故相信散户是这次升力的动力来源，因他们预期将有更多内地资金南下投资港股。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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继美国召派卡尔文森号航母战斗群参与美韩联合军演后，南韩透露美军于周初进行演习时派出两架超音速B-1B战略轰炸机飞越朝鲜半岛上空，引来北韩强烈反应。平壤扬言，此举无异于把朝鲜半岛推向核战边缘。另一边厢，美韩同时证实，「萨德」（THAAD）导弹防御系统已部署得七七八八，随时可投入运作。
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
尽管很多股市周一因5月银行假日休市，但本周仍被视为繁忙的一周，美国有两个重大风险事件，包括周三晚间美联储最新的利率决定以及周五的非农就业数据。