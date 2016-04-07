中晋系涉嫌非法集资被查涉三港股 媒体称平台融资逾340亿

路透上海4月7日 - 上海警方宣布，中晋股权投资基金管理(上海)有限公司及相关关联公司涉嫌非法集资被查，20余名核心成员被捕，中晋系旗下三家港股近日亦暴跌。有媒体报导称，该平台上的投资总额逾340亿元人民币，目前的投资存量超过50亿元。

周四早晨，华耐控股(1020.HK)已申请短暂停牌。而中国趋势(8171.HK)和中国创新投资(1217.HK)周三晚间均刊登公告称，公司三位非执行董事为国太投资高层，公司正就中晋系被查一事与这三位董事联络并了解相关事宜，其中两位董事已联系上。

上海市公安局官方微博周三午后称，周一（4月4日），上海市公安局经侦总队根据群众举报对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等＂中晋系＂相关联的公司进行了查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余核心组织成员在周二也被全部抓获。

这是继泛亚、e租宝等案件后，又一家百亿级理财公司因涉嫌非法集资被查。

第一财经日报报导指出，据中晋资管人士一份宣传资料，投资人在中晋合伙人平台上的投资总额已突破340亿元人民币，涉及总人次超过13万。而中晋系内部消息人士提供数据显示，目前平台上的投资存量约为53亿元。此数据有待公安部门进一步查证。

报导引述中晋资管内部接近核心的消息人士称，中晋系出招“借壳”港股--以中晋资管的全资控股股东国太控股作为投资方，中晋资管则作为“融资平台”，募资投向了三只港股：中国创新投资、中国趋势、华耐控股。

中国创新投资在周二和周三的两日内下跌42.3%；中国趋势和华耐控股亦分别下跌25%和12%。

该报导称，去年12月28日，国太控股以0.07港元/股的价格买入中国创新投资17亿股，耗资1.19亿港元，持股比例为19.97%;一个月后再增持6.6272亿股，每股价格为0.067港元，两次相加后国太控股持有中国创新投资总计23.6272亿股，持股比例为27.68%。以昨日中国创新投资股价0.056港元计，以国太控股当初的买入成本来计算，投资这只股票已亏损超过3,000万港元。（完）