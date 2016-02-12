趁股市波动押注中资增长股 期望中长线取得强劲回报--霸菱

路透香港2月11日 - 霸菱资产管理周四称，MSCI中国.MSCICN在1月份下挫12.7%，轻微跑输MSCI新兴市场.MSCIEM，该行趁机押注具增长潜力的中资股，期望中长线取得强劲回报。

霸菱资产管理投资董事方伟昌在其评论中称，2016年首几周，环球股市大幅波动，而中国股市亦不例外，但并无单一的一个原因主导股市跌势。美联储决定上调短期利率，市场忧虑人民币及港元可能会进一步贬值，加上中国于1月初推出的“熔断机制”令投资者感到不安，均影响市场表现。

“虽然我们不能排除股市进一步波动的可能性，但我们估计，股市的疲软表现主要是受到市场气氛影响，并不是因为基本因素转差。”他并指出，市场的震荡为灵活的长线投资者带来了趁低吸纳的机会。

霸菱的投资策略为：致力物色在未来五年具有增长潜力的公司，以及财务稳健且管理团队具持续创造价值的优质企业。这类企业受市场短线波动的影响相对较小。

方伟昌称，近几周以来，股价估值剧烈波动，该行趁此机会重新评估了此前看好、但当时认为股价过高的公司，其中包括向香港、深圳及东莞供水的一家公用事业公司；同时亦研究并投资于多家中国娱乐集团，因为中国电影市场的票房收入将会在明年超过美国。

他说，“目前，中国股市的估值远低于2015年底的水平，中长线而言，我们深信我们所投资的公司有望取得强劲回报。”（完）