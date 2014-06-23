焦点：市况反常平静 股市投资人另觅新的对冲风险之道

路透伦敦6月20日 - 投资者针对欧洲股市可能下跌寻求新的避险之道，因欧股指数已来到数年高位附近，在因近零利率而麻木的市场上，传统的对冲工具是无效的。

这些避险工具选项从期权策略到投资基金等。期权策略可以降低持有对冲工具的成本，而投资基金则可以不管股市走向而赚取一些报酬，例如套利对冲基金。

过去两年来欧洲股市已上涨了50%，投资人因此担心估值过高，希望避免可能的下跌对他们的获利造成冲击。

然而，那些在2008年和2011年紧张时期曾经奏效的对冲策略，像是纯粹押注波动率升高等，在目前的平静市况中都证明是无效的，使得基金经理人需另觅管道。

“直接的波动率曝险，可能会损及投资人，因为波动率仍在下降或者长期维持在低水平，”伦敦对冲基金Old Park Capital的投资长Bruno Pannetier表示。“投资者必须找到新的对冲方式。”

过去两年，通过押注Euro STOXX波动率指数(VSTOXX)期货来对冲股票仓位风险，让投资者付出了昂贵的代价。

首先，自美国联邦储备委员会(美联储/FED)和欧洲央行(ECB)2012年表明准备采取激进举措以来，该指数已累计下跌约65%，而且目前尚未显露出反弹迹象，因Euro STOXX 50指数的波动幅度甚至比期权价格暗示的还要低。

此外，由于在波动率较低的时候，长天期期货价格通常比短天期合约价格要高，投资者总是不得不在卖出到期合约而买入新合约时付出代价。

为了降低成本，部分投资者买进价格较低的波动率期货合约，而卖出价格较高的合约，押注后者价值将随着时间流逝而下滑。

“我们已经观察到那些寻找解决方案人士的一个趋势，即承担长期的波动率风险，但降低甚至最小化持有这些仓位的成本，”法国兴业银行资产管理方案部门主管Ryan Rogowski称。

“当然，天下没有免费的午餐，所以...投资者必须要有立场。”

**昂贵的选择**

类似策略也可以通过卖权来实施，即押注市场下跌。

部分投资者正进行“卖权价差”交易，实际上就是押注股票跌幅不大。这种交易就是对同一支股票卖出一项行权价较低的卖权，为另一项卖权融资。

更多看空投资者选择通过卖出同一股票的买权，即看涨期权，来为卖权融资。这种策略被称为“无现金对冲”(cashless collar)。

“投资者正降低风险仓位，无现金对冲或卖权价差是这样做的一种办法，无需在投资组合中支付太多溢价，”理财公司B Capital常务董事Lorne Baring称。

跨资产保护需求也处于升势。投资者担心，若货币政策出现任何收紧信号，都会打击近期债市与股市齐涨的势头。

这些对冲手段用于保护投资者免受升息冲击，其中一种期权的持有者可以进行固定利率和市场利率的互换。

如果股价上涨而波动性保持低位，不论购买期权多么廉价，都会损及回报。但采取和市场方向总体无关联的投资策略，可以增强投资组合的表现。

这类策略包括购买多空仓位相互抵消的股市基金，从而保持基金的“市场中性”；以及通常借助于算法、寻求利用价格异常波动的套利策略。

理论上，这些策略在高波动时期可以表现出众。高波动时期，价格大幅起伏，使得买入机遇难以把握。

“我们希望获得保护，市场中性策略应该能满足这点，”组合式基金Octopus Investments投资主管Oliver Wallin表示，“我认为，在结构良好的投资组合中，它们占据着很好的位置。”(完)

(编译 戴素萍/许娜/朱晓军；审校 高琦/龚芳)

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