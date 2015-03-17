焦点：中国拟向投顾代客操作开绿灯 券商向财富管理加速转型

图中为北京国贸桥一景。 REUTERS/Jason Lee

路透上海3月17日（作者 林琦） - “光说不练”的券商投资顾问有望获准投入实战操作。中国证券业协会拟订的新规，将允许国内券商和咨询机构的投顾可以全权受托，代客操作，这将使券商投顾业务增强投资管理能力，进而推动券商加速向财富管理转型。

目前券商投顾只能向其客户提供咨询意见，下单买卖须由客户亲自执行。仅投资建议而没有实战操作效果，不足以让客户心甘情愿地掏出咨询费，目前投顾业务仍停留在类通道业务阶段，主要以佣金率、服务态度等吸引客户。

“这是我们非常期待的一件事。”华中一券商负责经纪业务副总裁指出，国外投顾人员工作包括引入资产、咨询和给客户理财三大块，而国内投顾只能说，不能做，被政策捆住了手脚。

安信证券分析师赵湘怀指出，账户管理就是全权委托业务，这是成熟市场中财富管理业务的重要组成部分。因此，国内券商账户管理业务的放开，将加速券商财富管理业务的转型，同时也有利于抑制券商佣金费率的下降。

他建议，具备优质客户基础和研发服务优势的大型券商平台将充分受益，重点关注招商证券(600999.SS)、中信证券(600030.SS)(6030.HK)、海通证券(600837.SS)(6837.HK)和华泰证券(601688.SS)等大型券商。

三位业内人士透露，中国证券业协会周一下发《账户管理业务规定》（征求意见稿），允许券商和证券投资咨询机构的投资顾问人员开展账户管理业务。新规定允许符合条件的投资顾问可以就证券、基金、期货等的投资或交易做出价值分析或投资判断，并代理客户执行投资或交易管理。

证券业协会一位人士亦向路透确认，近期已向证券公司和证券投资咨询公司下发上述新规定，但该人士未透露更多细节。

券商股周二午后仍保持整体上涨势头，华泰证券、广发证券(000776.SZ)和中信证券等大型券商涨幅居前，具特色的中型券商东吴证券(601555.SS)涨幅超过7%。

**大型券商将受益**

上海一大型券商中层指出，“这是个好消息，象我们这种营业网点多、持牌投顾多的机构，潜在客户的转化率有望提高，市场份额进一步增加。”

按征求意见稿规定，只要具有证券投资咨询业务资格，注册资本不低于5,000万元人民币，拥有10名以上取得证券投资咨询从业资格并满足相关条件的从业人员，以及满足其他法务、内控相关制度的券商和咨询公司，均可以开展账户管理业务。

中金公司金融团队最新研报指出，根据征求意见稿，国内主流券商基本都符合条件，部分第三方投资咨询机构可能会因不满足5,000万元注册资本条件而暂时排除在外。报告认为，该事项将提升券商板块短期估值。

报告称，相对券商传统资管计划，账户管理具有门槛低、灵活定制、客户体验更好的优点。券商集合理财要求单个客户不低于5万元，而账户管理基本未设门槛，且客户可以与投顾一对一定制。

对于券商而言，推行账户管理无疑将会直接提高公司营收，例如咨询费和业绩分成；而且客户体验将会更好，客户粘性及账户资金均会提高不少，还会给公司其他业务带来空间。

招商证券分析师罗毅指出，该新规定将令券商经纪业务获得新生。券商经纪客户的价值局限于通道业务，远远未能挖掘客户潜在价值。代客理财合法化后将激活券商投顾业务，实现投顾业务资管化，提升券商投研能力的转换价值，实现双赢。

他认为，该规定将利好券商全行业，更看好客户端和研究端有优势的券商。“未来谁拥有客户，就拥有市场；谁拥有投研能力，就拥有业绩。有客户资源和投研优势的券商将是最大受益者。”

以美国市场为例，针对不同层次的客户需求，美国券商已建立了基于自主交易、协助管理、 全托管三种不同的服务和收费模式，全托管业务与中国拟推的账户管理业务类似，以管理年费为主要收入。

“有本事的投顾，积极性将会大大提高，客户也开心，现在炒股越来越要求专业性。”上述华中券商的副总指出。

不过他认为，账户管理在短期内尚不会给国内券商带来可观收入，毕竟目前国内投资者大多数仍喜欢自己炒股，而且专业投顾的实战能力尚未得到充分检验。

**防范风范需同步**

账户管理制度的实施有望令投顾大展手脚，但是投资者保护及券商风控亦需同步建设。

“代客炒股，风险肯定有，就看如何事先防范，”上述上海券商中层指出，在合同签订上，需要明确未来责任如何界定，是否需要设止损点。券商亦需要在内部设立风控制度，防范投顾恶意乱炒股事件发生。

征求意见稿指出，券商和咨询机构要与客户签署帐户管理服务协议和风险揭示书，其中风险揭示书中应向客户充分解释账户服务的委托性质可能带来的市场风险、操作风险、账户因锁定期带来的流动性风险、投顾的投资判断风险等。

该征求意见稿还指出，券商要对投资者风险承担能力进行评估，并提供与其风险承担能力相匹配的资产配置方案；禁止对服务能力和过往业绩进行虚假、不实、误导性的营销宣传。

同时，券商和咨询机构要加强内控制度建设，实现账户管理与其他存在利益冲突的业务之间有效隔离；公平对待账户管理与其他业务，禁止利益输送；防范关联交易，做好合规检查等。（完）

(审校 林高丽)

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