上证所自贸区平台将探索外资参与境内新股发行询价配售

路透上海3月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，该所正在筹建的自贸区国际金融资产交易平台除了为自贸区企业提供融资服务外，还计划让境外投资者参与境内金融投资，探索引入境外机构投资者参与境内新股发行询价配售。

上证所在其网络新闻会上指出，该平台将通过自由贸易帐户，使境外投资者参与股票、债券、基金市场等；将为证券期货经营机构代理客户参与跨境投资提供交易服务；探索符合条件的境外企业发行人民币债券等。

中国证监会新闻发言人在去年5月透露，上交所将在上海自贸区内启动筹建国际金融资产交易平台。此次是上证所首次比较系统地披露自贸区金融资产交易平台的功能。（完）

(发稿 张世儒／林琦；审校 黄凯)

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