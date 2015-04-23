中国证监会核准本月第二批IPO 称将适当加大新股供给力度

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京4月23日 - 中国证监会周四称核准25家首发企业IPO，为本月内核准的第二批企业，并适当加大新股供给力度，由每月核发一批次增加到两批次。
证监会官方微博称，此次下发新一批共25家新股发行批文中，包括上海证交所10家，包括湖南艾华集团股份有限公司等；深交所中小板3家企业，以及12家创业板企业。
“下一步，我会将在继续保持按月均衡核准首发企业的基础上，适当加大新股供给，由每月核发一批次增加到核发两批次。”证监会微博指出。
证监会称，新一批IPO企业及其承销商将分别于沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股说明书。且这批25家首发企业，是证监会根据市场情况和首发审核工作的进度，是本月内核准的第二批。
3月新股发行时，网上网下申购资金冻结峰值为2.6万亿元人民币。
今年来，随着A股市场日趋活跃，按例每月一度的新股发行数量较去年明显上升，从1月的20家到2月和3月的各24家，而去年下半年每月新股发行量基本在10-12家。（完）
(发稿 李文科；审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。