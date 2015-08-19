同花顺和恒生网络涉嫌违反证券期货法律法规 被证监会立案调查

路透上海8月19日 - 中国证监会场外配资规范仍在进行时。恒生电子(600570.SS)控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司及同花顺(300033.SZ)周三同时公告，因涉嫌违反证券、期货法律法规，证监会决定分别对其展开立案调查。

同花顺同日并公告称，公司于8月14日停止所有客户资产管理软件的运行，完全关闭了资产管理软件中的所有账户。

同花顺进一步说明指出，通过公司资产管理软件运行的客户资金规模约60亿元，占市场中场外配资规模不足1.2%；公司资产管理软件的销售额较小，占公司业务收入比例不足0.5%。因此，停止同花顺资产管理软件的销售和运行不会对公司产生重大影响。

曾在上个月证监会组织稽查执法力量赴上海铭创软件技术有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(300033.SZ)，进一步核查有关线索，监督相关方严格执行证监会的相关规定。

为配合监管层的调查，中国场外配资的主流软件系统HOMS此前曾决定压缩其主要功能。该系统开发商--恒生电子(600570.SS)上个月公告称，关闭HOMS系统任何帐户开立功能，并通知所有客户，不得再对现有帐户增资。。

恒生电子上日收报65.1元，近一个月累计下跌17.86%；同花顺上日收报68.73元。（完）

(发稿 吴芳; 审校 林高丽)

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