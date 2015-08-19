同花顺和恒生网络涉嫌违反证券期货法律法规 被证监会立案调查

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月19日 - 中国证监会场外配资规范仍在进行时。恒生电子(600570.SS)控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司及同花顺(300033.SZ)周三同时公告，因涉嫌违反证券、期货法律法规，证监会决定分别对其展开立案调查。
同花顺同日并公告称，公司于8月14日停止所有客户资产管理软件的运行，完全关闭了资产管理软件中的所有账户。
同花顺进一步说明指出，通过公司资产管理软件运行的客户资金规模约60亿元，占市场中场外配资规模不足1.2%；公司资产管理软件的销售额较小，占公司业务收入比例不足0.5%。因此，停止同花顺资产管理软件的销售和运行不会对公司产生重大影响。
曾在上个月证监会组织稽查执法力量赴上海铭创软件技术有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(300033.SZ)，进一步核查有关线索，监督相关方严格执行证监会的相关规定。
为配合监管层的调查，中国场外配资的主流软件系统HOMS此前曾决定压缩其主要功能。该系统开发商--恒生电子(600570.SS)上个月公告称，关闭HOMS系统任何帐户开立功能，并通知所有客户，不得再对现有帐户增资。。
恒生电子上日收报65.1元，近一个月累计下跌17.86%；同花顺上日收报68.73元。（完）
(发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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