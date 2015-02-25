焦点：以美元计日股已达14年半高位 企业改革及经济前景带动人气

路透东京2月25日 - 日本股市本周突破阻力位，以美元计已触及14年半高点，因投资者对日本经济前景和企业治理改革看法乐观。

这是2012年末以来日本股市首次不再高度仰赖日圆贬值而出现上涨。当时投资人预计安倍晋三将就任首相并推行大规模刺激计划，日本股市因此开始启动涨势。

“我认为这是一个非常好的信号。对于那些不希望成为外汇投机客的长期专业股市投资者而言，他们希望股市摆脱日圆下跌的支撑而走高。”中信里昂证券总经理Christopher Wood说。

周三日股日经指数.N225触及18,648点的高位，若除以美元/日圆当前汇率的话，大约是156.98点，高于2013年5月高点，而且是2000年9月以来最高位。

今年迄今美元和日圆计价的日经指数分别上涨7.1%和6.5%。2014年美元计价的日经指数下跌5.1%，但以日圆计价的日经指数上涨7.1%。

日经指数表现优于美股标准普尔500指数.SPX，后者年内迄今累计涨2.8%；日经指数的表现甚至优于德国股市.GDAX，后者以欧元计价上涨14.3%，但以美元计价则涨6.3%，因欧元走势疲弱。

带动日本股市上涨的因素是，外界预计经济复苏以及企业改革将提振日本企业的获利情况。

出口继多个月来表现迟滞后，在近期获得上涨动力。根据日本央行编纂的数据，1月实质出口较前月跳增5.0%。

**油价下跌带来提振作用**

原油价格走低，是带给日本企业以及消费者的一个重要动力，考虑到日本所有原油需求都依赖进口，油价下跌的效果基本等同于减税。

因此，投资者希望企业在3月的年度劳工谈判中，能以多年以来最高幅度加薪。

另一些投资者也希望企业增加向股东的派息，当前日本政府亦在敦促企业提高获利能力。

日本政府致力于推动各家公司提升股东权益报酬率(ROE)。东京证券交易所(TSE)则公布了增加外部董事的指导意见。

尽管今年股市涨势主要是日本公共养老基金以及央行的行动推动，但一部分市场人士认为海外投资者对日本股市的兴趣渐浓。(完)

(编译 于春红/洪曦; 审校 李爽/高琦/王丽鑫)

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