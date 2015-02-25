焦点：以美元计日股已达14年半高位 企业改革及经济前景带动人气

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透东京2月25日 - 日本股市本周突破阻力位，以美元计已触及14年半高点，因投资者对日本经济前景和企业治理改革看法乐观。
这是2012年末以来日本股市首次不再高度仰赖日圆贬值而出现上涨。当时投资人预计安倍晋三将就任首相并推行大规模刺激计划，日本股市因此开始启动涨势。
“我认为这是一个非常好的信号。对于那些不希望成为外汇投机客的长期专业股市投资者而言，他们希望股市摆脱日圆下跌的支撑而走高。”中信里昂证券总经理Christopher Wood说。
周三日股日经指数.N225触及18,648点的高位，若除以美元/日圆当前汇率的话，大约是156.98点，高于2013年5月高点，而且是2000年9月以来最高位。
今年迄今美元和日圆计价的日经指数分别上涨7.1%和6.5%。2014年美元计价的日经指数下跌5.1%，但以日圆计价的日经指数上涨7.1%。
日经指数表现优于美股标准普尔500指数.SPX，后者年内迄今累计涨2.8%；日经指数的表现甚至优于德国股市.GDAX，后者以欧元计价上涨14.3%，但以美元计价则涨6.3%，因欧元走势疲弱。
带动日本股市上涨的因素是，外界预计经济复苏以及企业改革将提振日本企业的获利情况。
出口继多个月来表现迟滞后，在近期获得上涨动力。根据日本央行编纂的数据，1月实质出口较前月跳增5.0%。
**油价下跌带来提振作用**
原油价格走低，是带给日本企业以及消费者的一个重要动力，考虑到日本所有原油需求都依赖进口，油价下跌的效果基本等同于减税。
因此，投资者希望企业在3月的年度劳工谈判中，能以多年以来最高幅度加薪。
另一些投资者也希望企业增加向股东的派息，当前日本政府亦在敦促企业提高获利能力。
日本政府致力于推动各家公司提升股东权益报酬率(ROE)。东京证券交易所(TSE)则公布了增加外部董事的指导意见。
尽管今年股市涨势主要是日本公共养老基金以及央行的行动推动，但一部分市场人士认为海外投资者对日本股市的兴趣渐浓。(完)
(编译 于春红/洪曦; 审校 李爽/高琦/王丽鑫)
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日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。