日本迅销调高全年财测 优衣库海外销售亮丽

路透东京4月9日 - 日本迅销(Fast Retailing)(9983.T)周四调高全年获利预估，该公司旗下休闲服饰品牌优衣库(Uniqlo)在大中华地区及韩国销售成长幅度较预期强劲，显示其海外扩张行动正开花结果。

迅销若想要超越Zara品牌服饰母公司Inditex SA (ITX.MC)、Hennes & Mauritz AB (H&M)(HMb.ST)及Gap Inc (GPS.N)，达成在2020年成为全球最大服饰零售商的目标，海外市场成长是一大关键。

迅销社长柳井正表示，今年秋天海外优衣库店舖数量就会超越日本，其中两岸三地大中华地区将继续迅速拓点。

他在一场记者会上表示，“可能在约五年时间内，我们在大中华地区就会有1,000家店面。”2月底时优衣库在大中华地区的店面数量为415家。“最终我们希望大中华地区店面数量达到约3,000家，”柳景正表示，但他并未说明达成时点。

以HeatTech织物技术和彩虹条纹闻名的优衣库品牌目前在全球有接近1,600家店铺，其中46%开在日本本土以外的地区。

迅销表示，目前预计截至8月的财年营业利润为2,000亿日圆(17亿美元)，比上一年度的1,800亿日圆高出11%。22位分析师平均的预估是1,972.5亿日圆。

作为亚洲最大的服装零售商，迅销还将营收预估从1.60万亿日圆上调至1.65万亿日圆，并将净利预估从1,000亿日圆上调至1,200亿日圆。

优衣库在海外的营收较前一年度跳增49%，得益于大中华地区和第二大海外市场韩国的靓丽表现。不过在美国的表现依旧低迷。公司未公布各国销售明细数据，仅表明各国业务是否完成目标。

优衣库上半财年在日本的销售增加12%。

迅销获利亦受日圆贬值所提振，上半财年外汇方面获利135亿日圆。

但公司同时警告面临着日圆贬值导致进口成本上扬。公司因而将把优衣库日本下个秋冬款约20%产品均价拉高约10%。

迅销股价年内迄今上扬10%，东证股价指数.TOPX上涨13%。迅销于盘后发布财报，今日收高2.0%，指标指数则上扬0.4%。(完)

(编译 张明钧/王洋/龚芳; 审校 王洋/高琦/孙茉莉)

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