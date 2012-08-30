美股收低 伯南克讲话前投资人摆出防守姿态

* 美国消费者支出录得五个月最大升幅

* LyondellBasell股价上扬,将取代Sears成为标普500指数成份股

* Pandora公布业绩和财测後股价走强

* 道指下挫0.81%,标普500指数收低0.78%,Nasdaq指数收挫1.05%

路透纽约8月30日电---美国股市在经过数日沉闷交投後周四下跌,因在备受期待的美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克周五讲话前,投资人采取防守姿态.

伯南克将於周五1400GMT于怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)央行总裁年会上发表讲话,预计将继续令市场猜测又一轮购买债券计划的时机.

金融市场气氛谨慎,因投资人对伯南克的讲话以及下周四欧洲央行货币政策会议下了重注.

各大央行面临应对经济疲弱的压力.在经济成长不断放缓的迹象中,矿业股下滑,因铁矿石价格挫至2009年来最低.美国上市的必和必拓(BBL.N)大跌3.8%,报58.11美元.

标普10大类股全军覆没,科技股.GSPT、能源股.GSPE和原材料股.GSPM领跌,指标标普500指数收在1,400点关口之下,为8月6日来首次.

过去两周,美国经济数据略强於预期,路透调查显示投资人和分析师对美联储将在9月会议上宣布新一轮购买债券计划的疑虑加重.

"如果伯南克没有暗示将推出新一轮量化宽松,市场将应声下挫."对冲基金Platinum Partners总裁Uri Landesman表示,"我认为,如果伯南克没有说什麽实质性的内容,标普500指数不会还在1,400点附近徘徊."

道琼工业指数.DJI收低106.77点,或0.81%,至13,000.71点;标准普尔500指数.SPX下滑11.01点,或0.78%,至1,399.48点.Nasdaq指数.IXIC收跌32.47点,或1.05%,至3,048.71点.

标普500指数过去三个交易日变动不大,仅微跌了0.05%,自8月3日来涨跌幅都未超过1%.

成交继续乏力,本周迄今纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的日均成交量仅为44.9亿股,今年成交最低的五个全天交易日中有四日是在本周.

8月美国零售商公布的销售表现多数优於预期,受助于返校购物提振,为强劲的第三季打下了基础.

尽管8月销售业绩不错,摩根士丹利零售股指数.MVR仍跌0.6%,受Sears Holdings Corp (SHLD.O)大跌拖累.

Sears重挫7.9%,报52.90美元,自9月4日起,化工产品生产商LyondellBasell Industries (LYB.N)将取代Sears,成为标普500指数成份股,LyondellBasell大涨3.8%,报48.67美元.

经济数据显示,7月个人支出增幅为五个月最大,上周初请失业金人数持平.US-ECI-CMN

Pandora Media Inc (P.N)公布的经调整第二季盈利胜预期,并上调全年财测,该股猛涨14.3%,报11.52美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。