沪综指早盘收涨1.9% 军工板块领涨大盘

路透北京8月28日 - 中国股市沪综指周五早盘收涨1.9%，分析师指出，大盘经过昨天企稳反弹后，今日早盘沪综指在5日均线以上开盘，显示投资者情绪有所回暖。大盘蓝筹股目前估值水平已具备中长期投资价值，中长线资金开始介入对指数形成支撑。另外军工板块受近期阅兵影响再度活跃，有助于提振市场信心。

沪综指.SSEC早盘收报3,143.02点，涨59.43点或1.93%，上证A股今日成交2,664亿元人民币，上日为4,036亿元。

“上证开在5日线以上，这个对短期的预期、包括技术面的支撑是非常明显的。”首创证券策略分析师邵帅表示。

他认为，前期经过连续下跌，沪综指跌幅将近30%，短线存在继续修复技术指标的动力。同时目前很多大盘蓝筹股已经具中长期投资价值，如大券商股的估值水平低于10倍，银行股的水平处于6、7倍左右的状态。从最近沪股通资金流入大幅增加能够看出中长期资金确实开始有介入的意愿。

他并指出，军工板块受即将进行的大阅兵影响，成为近期事件驱动力最强的主题投资机会，同时整个军工板块在市场上一轮反弹一直担当领头羊的角色，在目前偏弱市的格局下相对比较活跃，近期大盘大幅下跌后该板块经历了较充分的调整并企稳后，投资者追逐前期热点的惯性思维令其再度受到资金关注。

市场人士表示，尽管中国本周祭出降准降息的重药，但在实体经济疲弱，债务压力庞大，资本外流加速的现实背景下，中国还需要出更多的实招来稳定金融市场，尤其是资本市场，调降印花税或不失为提振股市的利多之一。

截至周四收盘，沪股通已经连四日净买入，累计金额达287.32亿元。

今日早盘军工股继续大涨，中航电子(600372.SS)、中航动力(600893.SS)早盘涨停报收。

沪深300指数.CSI300早盘收报3,254.27点，涨1.52%,；沪深300指数期货主力9月合约CIFU5早盘收报3,048.6点，涨2.8%，成交613,987手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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