市场热谈：港股繁荣吸引内地大亨跨足兴趣 香港券商成并购焦点

路透香港6月16日 - 香港证券和金融顾问公司的好日子来了--欣欣向荣的港股吸引了中国大陆企业的并购兴趣，而且随着投资者试图猜测下一个被收购的对象，很多券商的股价都在飙升。

其中一个新发展是，一些收购交易已打破了金融公司相互收购的传统模式。像是阿里巴巴(BABA.N)联合创始人马云，及光伏产业巨头郑建明等其他产业大亨，也在收购进军金融业，更加助长投资者的期待。

今年已经宣布的五笔并购交易合计价值25亿美元。在此同时，香港股市成交额接近翻番。中国在2014年底开通了沪港通，首次允许大陆散户投资者通过该机制买入港股。中国今年还可能开通深港通。

随着中国进一步开放股票市场，投行人士和分析师称，接下来势必会出现更多并购交易--尤其是大陆科技企业正在加快挺进在线股票交易和其他金融服务。

“这是获取广泛客户基础和运营执照的好办法。对于科技企业而言，这完全就相当于收购客户群并将之纳入自身的经营体系。”一位驻香港的并购银行家说道，“如果看到有其他的中国科技巨头也跻身这波浪潮，我不会感到惊讶的。”

周一传出的另一则消息也让香港股票经纪商的吸引力大增，据悉香港监管机构已经批准放行，允许经纪商取得伦敦股票交易所的会员身份。

**股价大涨**

已经宣布的并购交易包括：阿里巴巴(BABA.N)旗下的一家基金以3.5亿美元收购高端咨询公司瑞东集团(0376.HK)的控股权。瑞东的新东家已经表示，他们可能会买入相关资产或业务，比如互联网金融业务。

此外，腾讯控股(0007.HK)的创始人马化腾对华泰证券的售股投资1亿美元，这笔交易严格意思上不算一宗并购，但很有指引意义，令有关科技巨头可能对香港经纪商实施更多并购的揣测升温。按交易量计算，华泰是中国最大的券商。

不过，进行并购交易也不仅限于科技巨头。太阳能领域的重要人物郑建明斥资3.2亿美元收购了金威资源控股(0109.HK)，后者拥有一个投资和金融服务业务。

香港有将近1,000家持牌券商。金融业消息人士称，在上市券商中，耀才证券金融集团有限公司(1428.HK)和时富金融服务集团有限公司(0510.HK)被认为是有可能的目标。

今年耀才证券的股价上涨了逾一倍，而大盘涨幅为14%。耀才是仅有的两家可以做新股上市前一天暗盘交易的公司之一。

耀才证券没有回应置评请求。

时富金融的母公司就今年出售对时富金融40%持股的事宜展开了谈判，但交易未能成行。两公司周一发布声明称，与潜在投资者之间有关出售股权的谈判将继续进行。根据汤森路透的数据，时富金融股价今年迄今上涨了逾一倍，市盈率达到79的历史新高，业内平均水准为27。

其他股价大幅跃升的公司包括私募股权投资公司事安集团有限公司(0378.HK)，该股股价年内迄今已上涨了五倍。

“金融服务显然是个非常大的全球性市场，在中国也在迅速扩张，”新鸿基金融集团分析师Stephen Yang表示，“对于一些网络公司来说，这里真的有很好的机会。”(完)

(编译 王红英/高琦/王颖；审校 蔡美珍/王丽鑫/王洋)

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