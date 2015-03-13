香港《信报》：资金流有跷蹊 买亚股博反弹

（3月13日财经评论）

习广思

香港时间周三晚，外围出现了些古怪现象。近期一直是强美元弱股市，但当美汇指数升至近100点时，新兴市场及亚洲股市（日本以外）的ETF不跌反升，表现好过美股。回到昨天的亚洲时段，亚股普遍有不俗升幅，中国内地沪深300更涨1.93%，带动国指及恒指分别升1.3%及0.3%。

昨天午后欧罗及其他非美元货币急速反弹，美汇指数出现过去11个交易天以来较大调整。美汇指数跌0.6%，全球资金流向似乎有些跷蹊。中港股市昨天都是由中资金融股带动上扬，其中一个炒上理由是，财政部证实快公布1万亿人民币的地方债务置换计划。一般估计，会由中国担保，地方政府发债，取代该批平台债，息率可以低一些，年省500亿人民币，年期也可长一些，银行的坏账风险亦可降低。

中国内地的地方债沉重，原因之一是人为结构问题，中国取去大部分财源，每年再转付部分给地方财政，但地方政府要承担大部分社会责任，巧妇难为无米炊，地方只好靠借及卖地度日。未来卖地一途已经不能依靠，地方债问题只好透过理顺地方与中国的财税分配，今次措施是拆除地方债这个“计时炸弹”的第一步。继续减息和降准也是必要的，可降低债息的负担。

任何政府面对庞大负债，第一件事就是卖家当。券商估计，目前中国内地地方债已累积至25万亿至30万亿人民币，但鲜有券商估计资产负债表的另一面，即地方政府所拥有的国有资产价值。目前中国内地各省市正如火如荼地推行国企改革，什么混有拥有制或整体上市，最大意义是地方政府把资产证券化，随时套现还债。除了中国内地民资，更庞大的引资方法是对外开放中国内地资本市场，“沪股通”及“深港通”搭建起引资的桥梁，配合年内中国内地A股加入摩根士丹利国际资本指数，一旦有外资进入，便可为卖资产制造良好条件。人行行长周小川昨天在记者会上明确表明，不同意人行投放的货币不应进入股市的说法。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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