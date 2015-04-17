香港《信报》：股神乱吹嘘 成败见真章

（4月17日社评）

习广思

每次遇上港股大升浪，总会涌现一批又一批街坊股神、少年股神，但今次被某些传媒“煲”起的股神，却稍嫌“骑呢”。有杂志封面声称，楼评家汤文亮因大手把持有的汇控(0005.HK)“换马”至港交所(0388.HK)，因而被封为2015年新股神。投资市场高手云集，正牌股神毕非德不知看到这杂志封面有何感想？汤文亮早前高调评论楼市，称细价楼最快6个月内“爆煲”大跌，理据是估计现时每一间财务公司最少有10个为四按物业，以目前1,200间财务公司推算，市场最少有1.2万个四按物业，形容对楼市是“火药库”。由是推论，快则3个月，慢则6个月，这个危机一定会爆发。以上推论，已被地产公司研究部正式数据所推翻，皆因近几年来，三按以上物业不足1,000宗，与1.2万宗估计数字相去甚远。汤文亮又称，与分析员陆东都齐齐看好港交所前景。一个被指是“断估无痛苦”的楼评家，一个则是过气明星，在大升市前的3月把基金清盘的基金经理。两位仁兄突然高调“互笠高帽”，如此看来似乎相当搞笑。

与其关注这些无谓笑料，倒不如留意真正的投资大师，看看港产基金经理谢清海旗下惠理价值基金的表现，就会明白何以该公司的AUM能够年年递增，无论任何市况，其表现总能跑赢大市。该基金以股息再投资表现计，惠理价值基金自1993年以来上升了2743%，今年截至2月也升了6.5%，2012年至2014年，正回报分别是14%、11.2%及13.5%，在普遍中港基金输到飞起的2011年，仅跌17%，已比一众蚀逾20%的土炮基金好得多。最强劲是2009年金融海啸过后，一年赢82.9%。

土炮基金能够在东南亚以至海外都受到投资者关注，殊不容易，海外基金投资者包括Fundoffunds最重视长期稳定表现，哪管你知名度有多高，基金经理表现不济就是不济；因此，惠理多年来都获港资、外资投资者追捧，实是有真材实料，不是靠“吹”的。惠理价值基金投资核心理念是价值投资，在今时今日追表现的市场潮流下更显难能可贵，能够平衡基金表现与能够忍受股价不升的投资理念，实在不容易。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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