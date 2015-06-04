香港《经济日报》：A股乱象扩散 为社会埋炸弹

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
（6月4日社评）
中央要遏股市疯牛变慢牛未见功，股民仍坚信A股易升难跌，此不但吹大泡沫危机，社会上亦呈不务正业、全民炒股等乱象，A股疯牛恐将为内地金融、经济以至社会埋下大炸弹。
A股上证指数昨曾走软，尾市又再发力，收市稳守4900关。A股自上周四曾大泻逾6%，现已收复绝大部分失地，市场更料短期将上冲5000点。中央驭牛迟迟未彰，泡沫已日益危险。
从基本因素而言，A股已呈严重泡沫，如内地创业板市盈率昨已逼近150倍；深圳股市市盈率昨更达67倍，与2007年A股泡沫爆破前的73倍，仅一步之遥。此除成内地金融大隐患，更惹人忧心的是，A股疯牛的负面影响，正向不同领域扩散，此至少有三方面乱象。
其一，投资乱象。内地投资气氛向来不成熟，而A股疯牛更进一步加深「大妈式」爆炒文化，个中显例是A股新股的非理性炒作。新股上市连续6、7个交易日涨停板已是等闲，更有新股在上市后连续涨停30个交易日、上市仅两个多月便累升近40倍，反映内地股民炒股、尤其炒新股，已完全漠视基本因素。
其二，企业乱象。内地实体经济下行，股市却大旺，令商界亦弥漫「生意淡泊，不如炒作」的氛围。如4月份内地工业利润虽是8个月来首现正增长，惟增长动力绝大部分却来自投资收益，尤其炒股。企业若续不务正业，一旦A股见顶调整，不但企业盈利顿失支撑，更恐见红亏损，对企业经营带来双重压力。
其三，校园乱象。新华社昨公布调查，指31%内地大学生正参与炒股，此除反映内地几已全民皆股外，调查更揭示不少大学生以为炒股有赚无蚀，纵跌市亦有中央力撑，凸显内地大学生缺乏风险意识，若A股疯牛走到尽头，经济能力本来就不高的大学生，恐未毕业便沦为负重债的股蟹。
惟A股疯牛乱象，恐难在短期内理顺，除因中央驭牛已出口又出手，但市场仍当「耳边风」外，英国富时指数公司上周将A股纳入过渡性指数后，全球最大互惠基金之一Vanguard昨亦宣布将A股纳入其新兴市场基金，市场料将追货上百亿人民币，大妈散户更憧憬A股纵炒成天价，仍有外资接火棒，A股博傻游戏仍未完。
惟天下间没只升不跌的股市，A股全民皆股、全民皆炒的疯牛市况若遏不住，泡沫愈吹愈大，除惹经济金融风险，更势成内地社会不稳定因素的主要来源之一。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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