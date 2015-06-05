香港《文汇报》：适应两地股市互动新常态

（6月5日社评）

受A股反覆所影响，港股昨日先急跌后反弹，指数走势如坐过山车，最高点与最低点波幅高达760点，有市场人士再次抛出了「港股A股化」的论调。其实，港股一向易受周边环境影响，过去受美股影响较多，现在随着「沪港通」的实施，恒指受内地A股影响程度不断加深，属正常现象。香港的投资者需适应这种新常态。

港股近半年来一路火热，又进入了一个可与上世纪七十年代媲美的「股票大时代」。3月下旬公布允许内地公募基金透过「沪港通」投资港股后，北水南下给投资者带来美好憧憬，恒指一度突破28,000点，为2007年以来的新高，单日成交金额更创下2,900亿元纪录。市场上累积升幅以倍计的股份比比皆是，投资者情绪一片高涨。在这种情绪下，大家自然望升不望跌。因此，有些人面对昨日恒指一度下跌563点，一时难以接受，也是情有可原。

然而，天下没只升不跌的股市。一方面「沪港通」为港股引来了内地资金，繁荣了市场，但同时也会在某种程度上加剧港股的流动性及波幅，加深A股对香港市场的影响。这实属于正常的市场现象。投资者若仅仅凭两地市场同时上升或下跌而断言「港股A股化」，显然是有所偏颇。

「沪港通」开通后，AH股至今依然保持一定的差价，就已能很好的说明港股并未「A股化」。昨日恒生AH股溢价指数收报132.84点（100点代表完全无溢价），即是代表A股较H股贵32.84%，是今年3月份以来的高位。正因为沪港两市投资者的构成不同，内地投资者的需求及对经济前景、对公司价值的看法、以至他们在长短线投资的情绪，都可能与香港投资者大相迳庭，因此尽管有「沪港通」的出现，香港和上海股价仍出现不同价格。内地股市的投资选择相对于开放的香港市场较少，客观造成了A股价格容易单纯因为供求压力而上升，形成价差。AH股的差价正是反映了内地与香港两个股票市场的分别，正好证明港股并未「A股化」。

应该看到，一个成功的金融市场是要把不同群体的需求以至情绪综合起来。对港股市场而言，由两地股票市场交易互联互通机制而引发的更多交投及流动性不是坏事，只要市场机制透明清晰，监管妥善得宜，自然能赢得内外投资者的信任。在内地投资者有序参与港股的情况下，港股的价值将更具指标性，香港股市将更能做大做强并发挥国际金融市场的功能，为投资者带来丰厚的回报。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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