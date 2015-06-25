中国狂牛走到尽头了？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月25日出版的当期「老谢开讲」专栏)

除了葛洛斯喊空，《经济学人》也频频示警，说中国股市有严重泡沫。大涨后的深沪股市杂音渐增，加上中国出口连续三个月负成长，看起来中国股市放暑假是免不了的。

今年来，一直都是全球目光焦点的中国深沪股市，突然在六月出现多空急剧反转的走势，关键的转折，居然是一桩股民跳楼自杀事件。

根据湖南当地媒体报导，长沙一名男子跳楼身亡，据称是投资中国中车，这位股民一七○万人民币的本金加上四倍融资杠杆，全数买入中国中车，不料连续两天跌停，亏光了全部本金，最后跳楼身亡。当地股民愤恨表示，「神车」怎么变「灵车」？

**中国中车狂飙，利多早已反映**

让股民跳楼自杀的中国中车，原是由中国北车与中国南车合并而成，先前这「两车」受到合并激励，涨幅十分惊人，其中在合并前，代号「六○一二九九」的中国北车股价从三．八六涨到四十二．三一人民币，涨幅高达九九六％。而代号「六○一七六六」的中国南车也从四．一五涨到三十九．四七人民币，涨幅也有八五一％，中国北车与中国南车在合并后，改名为「中国中车」，以中国南车为存续公司，代号仍是「六○一七六六」，合并后的中国中车，成了全球最大轨道交通制造龙头。

合并后的中国中车发行二二九．二亿Ａ股，股价最高涨到三十九．四七人民币，市值一度达九○四六亿人民币，逼近奇异，也大大超越了波音。若以二○一四年营收一一九七亿人民币，净利六十六．三一亿人民币计，本益比在股价大跌后仍超过五十倍，南车、北车合并成中国中车前，因为具一带一路的题材，股价飙升惊人，但是利多老早反映在前头。

在合并之前的中国南车，早在四月二十日写下三十九．四七人民币的新高纪录，南车在五月六日停牌当天，股价已跌到二十九．四五人民币，六月八日复牌，两车正式合并成中车，股价跳空大涨二．九五六人民币，六月九日中车开高走低，股价从涨停板的三十五．六四急杀到二十九．三八人民币收盘，此后连跌八个交易日，六月十九日最低跌到十九．九一，收盘是二十．○八人民币，与最高价的三十九．四七人民币相较，股价已接近腰斩状态，若从六月八日复牌之日来算，跌幅也达三八％，市值缩水超过三○○○亿人民币。

如果把中国中车当成股市的缩影，先前南车、北车股价分别大涨八倍到九倍，这是身兼一带一路的国策，又有国企改革、新兴战略产业，再加上购并题材，又是牛市的龙头股，股价飞涨一发不可收拾，南车、北车摇身变「神车」。

但是再怎么厉害，股价飙升到最高时，本益比已超过百倍，目前股价大跌，但本益比仍高达五十倍，这比起全球铁路设备同业，如德国西门子、加拿大庞巴迪、日本川崎重工及法国阿尔斯通等本益比的中值约十二．九倍，很明显可以看出中国中车估值过高的现象。

中国中车在六月八日复牌，九日及十日连续两天跌停，让这位长沙股民以一七○万人民币的本金加上四倍杠杆，立即赔光本金，终致走上绝路。股民跳楼自杀的消息迅速在网路流传，成了中国股市震惊的大新闻，意外也成了深沪股市多空反转的重要转捩点。

今年深沪股市的狂牛成了全球最热门话题，我们以三个指标来看，上证今年从三二三四．六八点涨到五一七八．一九一点，涨幅高达六○．○八％，但更厉害的是深圳股市从一四七八．四五点涨到三三○四．六九点，涨幅高达一二三％。最可怕的是深圳创业板指数从一四七一．一点大涨到四○三七．九六点，涨幅高达一七四．五％，这只是今年的涨幅。若再回溯到去年年中，中国牛市的起点算，过去一年之间，上证涨幅达一二一％，深圳股市涨幅超过一六○％，而外资参与的上证Ｂ股涨幅也有一一六％，深圳Ｂ股也有八四％，在国策牛市下，深沪股市在短短一年之间拉出的涨幅，堪称是世界级的奇蹟。

**涨幅惊人，深沪股市创世界奇蹟**

除了涨幅惊人外，更可怕的是深沪股市频创人类有史以来最大天量，例如：六月八日沪市成交一．三○九九兆人民币，若加上深圳的九五三二亿人民币，两市成交二．二六三兆人民币，之前的五月二十八日深圳股市成交一．一一三五兆人民币，加上上海的一．二四七九兆人民币，两市成交二．三六一兆人民币，都是人类史上的天量纪绿。

去年此时，中国牛市还没有起跑前，上证五月成交一．二兆人民币，六月成交一．三兆人民币，现在一天的交易量抵过去年一个月成交量，短短一年内的量能暴增，堪称世界级奇蹟。中国的牛市从去年六、七月间起跳，成交量也开始显着上升，到去年十二月，上证爆出单月十一．五兆人民币的天量，深圳股市也有六．五五七四兆人民币，两市加总超过十七兆人民币。

进入二○一五年，深沪股市继续奔驰，四月上证爆出十七．三八兆人民币，深圳是十二．六兆人民币，五月上证略缩到十六．三五兆人民币，但深圳再创天量到十四．八一兆人民币，仍有近三十兆人民币的大成交量，现在六月才过三分之二，但上证已累积十四．九九一九兆人民币大量，很可能突破二十兆人民币大关，深圳也有十二．六七二六兆人民币。以此推估两市成交可能达三十八兆人民币，这又创造了人类史上的超级成交量。

中国南车、北车合并后的中国中车，股价不涨反而暴跌，意味了中国股市的泡沫是不是也到了戳破的临界点？交银国际董事总经理兼首席策略师洪灏最近发表专文表示：「中国股市目前出现密集分布的极端回报和过快的换手率，是泡沫的标志。」他认为，未来六个月是警惕泡沫破灭的关键时刻。

**跳楼悲剧成了国策牛市转捩点**

洪灏研究了数百年全球金融数据，从十七世纪的英国股市，十八世纪的黄金、白银，及十九世纪的美国股市，从中寻找泡沫的规律。这些资料显示，典型泡沫发展约需五年时间，接近顶峰时会出现密集的极端回报率，从发现泡沫到泡沫戳破，约需六个月时间，而随着泡沫进入高峰期，极端回报率开始密集分布，极端回报率的密集出现，往往先于泡沫的高峰期大约六个月。

洪灏的研究指出，在中国的自由流通股，中国股民平均持股约一周左右，对照一九八九年台股一二六八二点的泡沫，流通股每年换手大约二十次，平均持股长度约十五天左右，现在深沪股市的热度比台股一二六八二点时要热。这是中国股市接近泡沫的征兆之一。

另一个指标拿国际惯用的周转率来比较，今年首季中国股市成交三．八兆美元：如果把台股成交一五○○亿美元、香港四一三八亿美元，韩国四○八五亿美元、新加坡的五二四亿美元加起来，还不到一兆美元，连中国股市的三分之一都不到。中国股市首季周转率高达八六．九％。这已比台股去年一整年周转率八四．六％还高。

今年首季台股周转率一七．二％，香港一一．八％，新加坡九．四％，韩国三一．五％，和中国股市比起来仍有很大差距，不过香港股市第二季光是四、五月成交已达六．七五兆港币，很有机会比首季五．七六兆港币超过五成，周转率也可望大幅攀升，反而是台股周转率仍持续下滑。

中国股市除了高周转率，还冲高了总市值，去年底，中国股市市值达三．九三兆美元，今年首季上升到四．七八兆美元，成长二一％，到了六月指数冲高到最高点，深沪股市市值一度达十兆美元，几乎是东京日经指数的一倍；香港股市市值也从三．四兆美元拉升到五．三三兆美元，同样都超过日本股市；而若把深沪港三市加总，超过十五兆美元，泛中国股市稳居世界第二大市值的国家，也大大拉近了与美国股市二十四．九兆美元的差距。

不过就在大家畅饮「国策牛市」的欢乐时光，突然传来湖南长沙股民四倍杠杆投资中国中车失利，跳楼身亡的消息。这个消息震惊了官方，意外成了中国股市牛市转向的转捩点。这个跳楼悲剧后，中国证监会加强对场外配资的管控，严禁券商为场外配资活动提供便利。有报导指出，部分券商对个人配资买入仓位做强制平仓清出处理，配资资金大举出逃，这是造成大市巨幅波动下跌的主因。

方正证券一份研究报告指出，目前各种形式的场外配资，可能有一兆到一．五兆人民币的规模，这次中国证监会强力出手，对市场产生震慑的作用。也就是市场融资暴增到二．一兆人民币以上规模，很容易形成多杀多的现象，这是国策牛市反转的关键因素之一。

其次是六月中旬后，有二十三档新股IPO(首次公开发行)，这回冻结了超过六兆人民币的资金，也对市场资金面带来压力，尤其是Ａ股市场近五年来最大IPO的国泰君安证券六月十八日正式接受认购，将冻结一部分市场资金。

三是社保基金一向被视为是Ａ股市场的「风向球」，但社保基金已连续十个月无开户，且今年以来更减持很多中字开头的企业，在上证站上五○○○点之后，社保基金操作趋于谨慎。

四是大股东的减持大为盛行。五月以来，中国有八六三家企业逢高出脱持股，套现一三三亿人民币，其中，中小板及创业板达五二○家，占了六成比重，这其中还有二十二家企业的高管因出售持股比率过高，被深交所发函要求解释。其统计今年以来迄今，上市公司逢高套现金额超过两千亿人民币，已超越去年全年总和。大股东释股，也成了压垮牛市的稻草。

**各界看空，狂牛挡不住基本面颓势**

六月十五日，上证大跌一○三．三五七点，次日再跌一七五．五六三点，十七日上涨八十．四七点之后，十八日再大跌一八二．五四点，十九日重挫三○七点，全周五个交易日，只有一天上涨，四天是大跌的。上证单周大跌六八七．九九，跌幅达一三．三％，这是中国股市狂牛以来最大单周下跌；深证指数单周大跌三九八．四八二点，跌幅也有一二．七三％；更惨的是涨最多的创业板从四○三七．九六跌到三三一四．九八点，跌幅达一七．九六％，从技术面来看，月周KD指标正从九十反转交叉向下，这是个很沉重的回档压力，似乎意味了从去年六月以来的国策牛市，有告一段落的迹象。

台湾投资人很熟悉的一些个股，例如鼎捷软件从一三八．五跌到八十人民币，下跌四二％；精诚资讯转投资的四方精创拉出十五支涨停板，也在十八日打开涨停，最高拉升到一三五人民币再折回一二二人民币；台湾投资人熟悉的德赛电池从六十九杀到四十七．一五（人民币，以下同）；歌尔声学从四十五．四跌到三十六．五六；欧菲光电从五十四．三八跌到三十八．○二，这些台湾人耳熟能详的个股，都出现显着的跌幅。

很少对股市着墨的债券天王葛洛斯，在喊空德国债市后，最近突然表示，深圳股市市值超过整个英国、接近日本股市，本益比高达七十四．五倍，一年来涨幅超过一倍，此时放空深圳股市，是一生难得机会。

最近《经济学人》也频频示警，说中国股市有严重泡沫。大涨后的深沪股市杂音渐增，这回狂牛恐怕不得不放慢脚步，而第二季中国GDP(国内生产毛额)成长可能破七，加上中国出口连续三个月负成长，狂牛终究挡不住基本面的颓势，看起来，中国股市放暑假是免不了的。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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