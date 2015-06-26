香港《经济日报》：同股不同权 应尽快重新谘询

（6月26日社评）

证监会昨表明董事局一致不支持港交所的同股不同权架构建议草案。港交所草案予人主求多做生意、少顾保障投资者之感，各方应深入探讨如何平衡，才最利本港金融中心的发展。

港交所开绿灯 证监会亮红灯

由于对阿里巴巴的上市失之交臂，港交所开展了同股不同权谘询，于上周五公布结果，指市场可有条件接受，并因此提出建议草案，为进行第二阶段谘询作准备。正当各界以为同股不同权有望之际，证监会昨却发表声明指董事局一致不支持。

由于任何《上市规则》的修订都须经证监会董事局通过，故证监会昨天的声明无异宣布港交所的建议草案死亡，叫停同股不同权的谘询进程。

港交所开绿灯而证监会亮红灯，反映的很可能是基本立场的不同。港交所业务是股票交易平台，当然是愈多公司尤其是超级巨企上市愈好，而有关草案的建议亦惹来为求令阿里巴巴等巨企可来港上市，而少顾同股不同权下小股东的利益保障，如建议提高企业管治、公司规权门槛、详细披露、只限新申请人等措施，而认为不用探讨美国用以保障小股东利益的集体诉讼权等。

集体诉讼权是否同股不同权的必须条件，当可商榷，而集体诉讼权关乎重要的法律更改，更非短期内可取得共识，但回避了集体诉讼权，那应增设甚么有力的规条或措施来保障小投资者利益呢？港交所却没有足够且具说服力的建议，证监会以维持市场公平透明等原则不予支持，不难理解。

迎创科潮机遇 力求平衡利害

然而，证监会的声明以技术原因逐点反驳港交所建议，当中不无疑问，如指已上市公司可通过分拆、资产转移等方法，绕过只允许新申请人采用同股不同权架构的规限，或令同股不同权架构变得普遍，此却未能回应允许「合伙制」的美国，同股不同权亦未成主流。

更重要的是，证监会的声明不但不支持港交所的建议草案，亦予人力拒同股不同权之感。创新科技企业日渐成为新上市来源的支柱之一，而这些公司的创办人或主要管理人不少都力求保有话事权，如这潮流继续，本港是否应继续拒诸门外？此会否有碍本港金融中心的发展？是否真的没有可平衡小股东利益的机制与方案？

同股不同权极具争议，惟不论是只求生意而接纳，抑或企硬反对的两极取态，都不符香港利益。港交所应尽快重新开展市场谘询，深入探讨有没有适合本港、可有效保障小股东的方案，让市场与证监会再作考虑。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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