香港《经济日报》：熔断机制酿折腾 中央务实检讨

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
（1月5日社评）
A股昨起实施熔断机制，即触发全面停市，市场质疑声四起。外间固不应以一日表现论成败，惟熔断机制的构想与实践落差明显，内地监管部门应与市场沟通，积极检讨，该断则断。
环球股市在今年首个交易日开局失利，主因之一是A股首日开市，并正式实施熔断机制，随即触及「熔断点」要全面停市，惹市场忧虑A股再现不稳，掀环球市场下挫。
内地引入股市熔断机制，因去年股灾后，监管部门参考美股等经验，在股市剧烈震荡时，强制停市促市场冷静，以稳A股。惟从昨天的实战经验看，沪深300指数昨午1时12分下跌5%，触及首个熔断点要停市15分钟后，市场非但没冷静，反更惊恐，结果复市后6分钟进一步跌至7%，要全日停市。有机构质疑，熔断机制正是引发A股急挫主因。
事实上，就算是外国股市，对实行熔断机制，藉停市缓减波动的实效，争议声亦不少。而以昨天A股的实践结果看，熔断机制恐有水土不服之虞，其底因应有二。
其一，市场结构有别。美股是成熟市场，市场深广度大，出现剧震的情况相对较少，触动熔断机制要停市的极端情况极罕见；惟A股由散户主导，市况大上大落极常见，如按现时机制，去年沪深300指数单日波动逾5%，触及熔断点的交易日便近20天，此恐大大窒碍股市正常流通与效率。
其二，股市「国情」有异。美股市场化程度高，一旦股市跌至触及熔断点，只要估值够吸引，自有投资者趁低捞底；惟A股政策市心态仍重，在股市熔断暂停后，投资者期待的却是「国家队」撒钱为股民包底，若如昨天般未见官方出招，市场信心便会急坠谷底，令熔断机制维稳不成反惹忧。
虽然外界不应以熔断机制首日表现论成败，惟内地监管部门仍应主动与市场沟通，解释到底昨天的情况，是否已在当局意料之中？若实践效果与政策原意有较大落差，监管当局更应查找问题，思考优化或调整，并提出确实检讨时间表，以稳市场信心。
内地股市成立仅廿多年，出现各种波折跌撞实难免，要完善股市机制，关键是赢取投资者信心，此须与市场紧密沟通联系。当一些新措施效果不如人意，更应汲取教训检讨，甚至该断则断，务实摸索适合内地独特市况的机制，莫因面子硬挺不合适的制度。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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