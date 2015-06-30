香港《明报》：内地股市大起大落 技术上跌入熊市区

（6月30日社评）

近期，内地股市持续跌幅惊人，本港股市也受影响而显着调整。内地股市波动，是预期经济前景欠佳有关，抑或反映政策市、消息市特质的结果，或是这两个因素互为影响的结果，需待更多数据始能论定。不过，投资市场的风险若是基本因素所致，较容易洞察；若当局对股市有政策考虑，所作所为另有所图，则风险就较难掌控。目前内地股市的大起大落，呈现出来的并非一般风险，特别是小投资者稍一不慎，就会成为大鳄的点心而蒙受损失，对此不能不察。

2008年金融海啸之后，内地股市低沉数年，到去年7月开始转势上升；今年农历新年之后走势凌厉，到5月底和本月初，上海A股升破5,000点，投资者无不获利而笑逐颜开。不过，由本月中旬开始，内地股市出现震荡，持续反覆下调，一个交易日跌幅以几个百分点计算，甚为惊人。到上周五，与6月12日高位比较跌幅已达20%，短短半个月的A股指数跌去约五分之一，蒸发10万亿元人民币财富，跌宕超乎想像，充分反映内地股市的特别生态。连同昨日下跌，技术上内地股市已经跌入熊市区域。

上周五股市暴跌7%之后，人民银行翌日出乎意料宣布采取一系列措施，包括减息0.25个百分点，部分银行下调存款准备金率0.5个百分点，财务公司存款准备金率更下调3个百分点。这套措施的力度之大近年罕见，被形容为’双降重拳、三箭齐发＂，一般解读人民银行此番异常之举，目的为’放水救市＂，期望对股市起到稳定甚至提拉作用。不过，昨日内地股市持续波动，A股上下波幅达一成，收市跌超过3%，深圳股市特别是创业板跌7.9%。人民银行的一番’心意＂，市场并不领情，减息降准恍似泥牛入海，被冲洗得无影无踪。港股对内地股市亦步亦趋，昨日一度大跌逾千点，市场信心陷于恐慌边缘。

希腊债务危机确实触动投资市场，不过以希腊的经济体积，即使最终违约和脱离欧元区，除了短期内对投资市场有一定冲击，不利欧洲一体化前景之外，长期而言不会有根本性影响；内地股市相对封闭，与外部市场交集程度不大，相信所受影响有限。反而内地经济前景不明朗，才是股市前景更大隐忧。

内地当局以新常态解释中国的经济，10%或以上的增长不再，取而代之是尽量’保七＂的中速增长，可是5月份数据未如人意，不少人预期6月份经济情况难乐观。因此，上周六人民银行罕有的组合拳动作，有人解读为当局或许是应对不利经济数据，在股市已经下跌约20%的情况下，早做铺垫，以防股市继续反应而影响实体经济。

事实上，内地股市今年3、4月，明显获添柴加火。北京两会期间，财金官员’不吝啬＂地公开唱好股市，官方传媒也发文鼓动，内地股民积极回应，散户资金大举入市，出现了今年6月中旬以前的股市荣景。因此，这次牛市，有人形容为’人造牛市＂、’国家牛市＂，意即股市脱离了基本因素，而是涉及国家行为。在前一阵升市中，牛市确实在企业集资、去杠杆化方面起到正面作用，可是若股市偏离基本因素，搀杂其他考虑，涉及当局期望股市发挥其他职能，则这样的股市人为操控程度高，风险更难估量。

今次内地股市，若说将再一次上演’一放就乱、一乱就收、一收就死＂的怪圈循环，言之尚早，未来一两周陆续公布的各项经济数据，对投资者或许会带来启示。无论股市起落有多少人为因素，或股市是否被赋予其他职能，若经济基调出问题，市场上那只看不到的手，即是市场客观规律最终仍然会主导股市起落。在投资市场，人为因素只会在一时一地起一些作用，总的而言还是基本因素仍然有决定性，这不仅是投资者，也应该是当局的认知。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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