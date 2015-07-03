香港《文汇报》：创造良好环境 回复市场特性

（7月3日社评）

最近一段时间，内地股市大幅波动，像过山车那样急升急跌，令投资者时而欣喜若狂，时而心惊胆颤。昨日也是全天高低波幅达一成。出现这样大幅波动的原因值得关注。如何全力打造一个令股市健康发展的良好环境，真正让市场来决定股市的走向和个股的升跌，发挥股市对经济的推动作用，也让投资者得到应有的回报，是值得有关方面认真研究解决的问题。

按照经济学的理论，股票市场是宏观经济的晴雨表，它应该反映出宏观经济的变化。由于中国的股市是在上世纪九十年代初才开始起步，总体上虽是持续向前发展，但期间也经历了许许多多的风风雨雨。尤其是从2007年10月16日，上证指数达到6,124点的历史高位之后，股市就开始辗转下跌，低迷不振，到今年初更跌至2,000点左右的低位。中国经济这几年来一直都有7%-10%的高速增长，但股市却是如此乏力，与宏观经济不俗的表现很不相称。许多专家指出，其中很重要的原因，是内地股市尚未发育成熟，无论从公司上市，还是股票市场的运作等环节上，还存在着许多非市场化的因素影响，特别是受到政策性因素影响更大。

客观上说，中国经济的进一步发展，也需要有一个活跃的股市，有关方面在现阶段采取一些措施来激活股市，也是很有必要的。问题在于市场有其本身的运行规律。对于内地股市来说，最为重要的是创造一个让股市正常运作及健康发展的大环境，提供一个公平、公正、公开的市场环境、尽量与国际接轨的监管及交易制度，依法监管和保障投资者正当的权益。比如，对于散布虚假消息来牟利者、以不正当手段来扰乱市场者、进行内幕交易等等不法行为，监管当局就要大力打击，以确保股市健康发展。

至于股市的走向和个股的升跌，主要应由市场来决定。最近股市的波动与调整，与其前段时间上升过快过猛，也有一定的关系。毕竟三个月内，股市总体竟涨了一倍，牛发疯起来，也是会伤人的。因此，有关方面需要一方面加强监管，打击非法行为，保护投资者利益；同时，也要根据经济运行本身的规律办事，尽量减少对股市的直接影响，让其慢慢回复理性，确保股市朝着稳健的方向运行。

随着中国经济的不断发展，上市公司的赢利能力不断提高，加上有关方面监管股市的经验不断成熟，内地股市还是一个充满希望、能够为理性投资者带来相应回报的巨大宝藏。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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