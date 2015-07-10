香港《文汇报》：救市初见成效 措施对症下药

（7月10日社评）

中央连番出招救市初见成效，昨日A股港股一洗颓风，大幅反弹。事实上，支撑A股发展的基本格局没有改变，中国经济发展势头良好。目前股市暂时的动荡并不意味着中国经济下行。当务之急，是恢复和重建投资者信心。中央近期针对A股出台的救市措施对症下药，有助消解市场恐慌，经过一段时间后将逐渐显现其作用。

A股保卫战如火如荼，救市力度再加码。除了央行、财政部、中证监、保监会、国资委以外，银监会、公安部亦加入救市大军。中央救市初见成效，昨日沪深两市急弹5.76%至4.25%，港股曾弹逾千点，全日大升近900点，扭转四连跌，更逼近24,400收市，大市交投持续畅旺。

此番救市＂组合拳＂措施的关键在于三方面：一是央行提供无限流动性支持，将逐步显现效果；二是将市场波动的源头（如创业板股票）与其他因素暂时隔离开来；三是剑指恶意做空、过度投机等行为。中央救市一方面是＂对症下药＂维护市场正常秩序，一方面是对系统性金融风险的防范不断加强。

目前，支撑A股发展的三大基本格局即改革红利释放、流动性总体充裕和市民资产配置的基本格局没有改变。中央救市措施利好释放通常需要一定的过程，效果往往也不会立竿见影，股市仍然可能出现波动，但中央稳市组合拳还有空间。

中国股市在经济基本面上不存在2008年美国金融危机之前的重大隐患，A股暂时动荡不等于中国经济不行，中国经济发展势头良好，一季度GDP增长7%，仍处于合理区间。中国经济发展的潜力仍然很大，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化、＂一带一路＂建设等，都将成为中国经济增长新的动力源。中国经济的健康稳定发展，将保持A股延续牛市行情，但风格向价值回归。

恢复和重建投资者信心，需要澄清和驳斥对中央救市别有用心的抹黑，以及唱衰中国经济的谬论。西方少数媒体采取双重标准，一边吹捧2008年美国对次贷危机的救市措施，一边指责中国政府的救市措施损害市场经济，并且散播中国经济崩溃论。但事实胜于雄辩。中央救市初见成效，是对抹黑和唱衰中央救市和中国经济的有力回击。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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