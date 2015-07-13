香港《明报》：股灾未酿系统风险 泡沫爆破记取教训

（7月13日社评）

过去一周环球金融市场动荡不安，国际投资者一边紧盯希腊债务危机，一边紧盯中国股市暴泻情况。在中央连番出招托市下，A股在过去两个交易日算是扭转跌势，但事件对中国经济和金融改革的长远影响，仍有待进一步观察。尽管专家认为这次股市泡沫爆破对中国整体经济冲击未必太严重，亦未足以构成系统风险，然而经一事长一智，北京当局必须好好总结经验，为未来推进金融改革打下更好基础。

这次中国股市在短短一个月内暴泻三成，确令人联想起1990年日股暴挫的一幕，但就此认定中国经济将步上日本后尘，甚至认为大跌市是中国经济崩溃先兆，未免是夸夸其谈。国际货币基金组织（IMF）上周虽指出中国经济面对的不确定性增多，但并未下调中国经济增长预测，他们宣布下调全球经济增长预测0.2个百分点，最大原因其实是美国首季经济出现收缩。

IMF首席经济师布兰查德更说，中国股市过去一周大跌只是小插曲，不会削弱中国整体增长，对中国经济影响＂可能只属小型＂。

更关键的是，无论是《经济学人》或汇丰经济分析师都指出，中国证券市场发展时日仍短，相对于经济总体规模甚小，内地市场自由流通的股票，只相当于中国GDP三分之一，远比发达经济体的超过100%为低，投入股市的家庭金融资产也不足15%，即使爆发股灾对消费的打击也有限。虽然现在很多买股的资金都是靠借贷而来，但就算大跌市也不会构成系统风险，因为它只相当于中国银行体系总资产数目的1.5%。

中国需要逐步开放金融系统，为银行和金融业引入更多活水，今次中央大力干预市场，表现杂乱无章，确有可能吓怕外国投资者，令他们对中国市场产生戒心，不利中央未来推进金融改革，还可能有损争取IMF尽快将人民币纳入其一篮子储备货币的机会，影响人民币国际化大计。星展执行总裁高博德（Piyush Gupta）认为，今次中央大力干预市场，恐怕会拖慢资本帐开放进程。中国政府在力求稳定股票市场之余，也必须认真总结经验教训，学习管理资产价值、应付市场波动，设法重拾国内和国际投资者的信心。

虽然中国这次股市暴泻，与1990年日股泡沫爆破的背景和性质有别，但对于日本经济自此一蹶不振备受通缩困扰的惨痛经验教训，北京当局仍须牢记于心。中国目前也面临甚大的通缩威胁，经济前景充斥不明朗因素，中国政府必须以对抗通缩为要务，努力刺激民间需求并坚持推动金融改革，切勿重蹈当年日本政府乱花银弹、在推动金融和企业改革上长期拖拖拉拉的覆辙。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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