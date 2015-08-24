香港《文汇报》：全球股市调整 认清原因避险

（8月24日社评）

上周全球股市遭遇黑色一周，新兴市场哀鸿遍野，欧美股市跌逾5%，美股上周五更出现4年来最大单日跌幅，上证和深证综指均跌超过一成，港股上周亦连跌5日，全周跌6.8%。财政司司长曾俊华昨日在网志指出，人民币汇率市场化无疑会增加环球金融市场的波动性，但由于多个新兴市场的经济前景都甚不明朗，加上美国加息环球资金流向可能出现逆转，对香港以至环球经济的影响实在不容忽视。曾俊华的分析比较客观中肯，有助市场冷静认清近期港股乃至全球股市下滑的复杂原因，并从中寻求避险保泰之道。

对于近期港股乃至全球股市大幅下跌，市场有一种意见认为是人民币贬值触发。毫无疑问，人民币汇率下调在客观上对国际金融市场、股市有一定影响；但从全球市场范围来看，无论是股票还是债券的偏高估值，最主要是源于美联储极端宽松货币政策，目前新兴经济体下行压力大，美国加息资金逆转，各国因应环球经济、货币作出调整，导致全球股市下调。

过去15年间，全球股市经历过三次泡沫爆破的巨大调整。第一次是2001年网络泡沫、第二次是2008年次贷泡沫，第三次是今次全球股市动荡。这三次泡沫爆破的共同背景在于，泡沫破灭前，全球主要央行都持续采取宽松货币政策。金融海啸以来，美股上升的动力几乎是依赖联储局印钞票，本轮美股牛市持续时间和上涨幅度都超过1945年以来的历史均值。

此外，欧洲股市位于7年高点，菲律宾、印尼、泰国等的股市，自2008年来升幅已超过1.1倍，印度、马来西亚等的楼价亦飙升超过六成。因此，市场人士痛责美联储的量化宽松政策，认为资产泡沫都源自这项政策，警告资产价格飙涨使全球金融愈来愈不稳定，市场有再次崩溃之虞。触发这次全球股市调整，美国加息预期和新兴经济体下行压力大，才是主要原因。美国加息在即，美元升值预期业已形成，国际资金的走向正在逆转，全球特别是新兴市场的资产价格面临急剧下调。由于存在美联储加息的困扰，新兴市场波动加大，过去3个月巴西雷亚尔兑美元已贬值16%，马来西亚币贬值14%，泰铢贬值6.5%，印尼盾贬值4.5%，阿根廷披索贬值3.1%。实际上，今次全球股市下滑，是美联储带头采取的极端宽松货币政策催生股市泡沫而导致的调整。

曾俊华指出，短期而言人民币的汇率难免会出现一些波动，但短期的波动不等如长期趋势。实际上，人民币有弹性的汇率形成机制，是经济发展和国际收支的稳定器，能够逐步调整不平衡，使整个经济发展、国际收支处于均衡状态，亦有助于全球金融市场的稳定。对全球股市和金融市场的变化保持清醒认识，最大限度避免误判错判，就可以找到有效的规避风险、持盈保泰之道。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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