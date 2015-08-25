香港《经济日报》：环球股灾非因中国 全球合力救

（8月25日社评）

环球股市昨爆股灾，市场归咎中国经济减速。2008年金融海啸后，中国经济较高增长成全球定海神针，惟全球长期依赖中国单天保至尊并不现实，环球经济不景需各国合力解决。

美股道指上周五大泻逾500点后，拖累亚太股市昨急挫，普遍跌近4%至5%，其中内地沪指更暴挫近8.5%，而欧美股市昨晚亦未止泻。环球股市突爆股灾，市场认为主因是近期中国经济数据不济，并忧中国经济转差累全球。惟环球股市与经济气氛急转坏，既与中国有关，亦并非只因中国因素。与中国有关的是，自2008年金融海啸后，环球经济不至再陷大萧条，除因美、欧、日等争相印钞谷经济，另一主因是中国经济仍能保持较高增长，成环球最主力引擎，如2009年中央力推＂4万亿＂投资大计下，中国对全球经济增长的贡献曾高达五成。

惟随着中国经济高速增长，每年增长动辄达双位数，现调整至每年约7%的中高速增长，甚至今年能否＂保七＂亦难逆料，市场遂恐惧全球经济失去中国此定海神针，环球经济、股市、商品价格等将顿失动力，令中国成今次环球股灾众矢之的。

然而，目前环球经济与股市的困局，其实亦并非只因中国。因中国虽是全球第二经济大国，惟其占全球生产总值的比重仅约一成多，在发达国以至不少新兴国经济续呈颓势下，若只寄望中国继续如过去8年般单天保至尊，独力撑起全球经济，并不现实。

故市场虽指今次股灾的元凶，是中国本月11日突然让人民币贬值，加剧市场对中国以至全球经济的忧虑，惟环球热钱在过去一两年实已陆续从商品市场、新兴市场等撤离，除油价、金价等大宗商品早已步入熊市，新兴市场在过去13个月更累计走资近1万亿美元。故人民币的贬值，只是适逢其会而已。

现时全球经济欠动力，市场虽观望中国何时出手，如降准、减息，甚至再出重招力谷投资等，在追赶＂保七＂目标之余，亦可再撑住全球经济。

但经济不振非只中国引发，而是全球都面对的难题，不可能将振兴环球经济与金融市场的希望以至责任，全数推向中国。环球问题必须环球面对，各国都应有所承担，无论是透过七大工业国（G7）、二十国集团（G20），又或其他国际合作平台，都有需要快速协商、协调如何共同力挽环球经济颓势。只有环球各国各尽其责，才有望为当前困局觅得出路。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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