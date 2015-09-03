理性面对中国A股市场波动--元大投信

路透台北9月3日 - 台湾最大投信公司--元大投信表示，高波动率是新兴市场的典型特征之一，中国也不例外。暴涨暴跌更是中国股市经常性的现象。近3个月来中国A股在没有突发事件下，出现一轮前所未有的急速下跌。与3个月前市场的信心狂热相比，宛如隔世。

如何面对暴跌暴涨，是一个投资人的主要能力之一。投资人是否理性，在平时难以看出，而在极端市场中，是否能控制自己的情绪，保持投资思考的一致性，就容易显示出来了。正是面对极端市场时的理性与否，很大程度上决定一个人的长期投资业绩。巴菲特选择接班人的一个重要方面，就是要考察投资人是否具有对人性、市场的理解、风险意识及控制自己情绪上的能力。在面对市场波动时，人们往往受情绪影响而失去理性的判断，这会严重地影响其投资成绩。

中国股市投资人信心受到严重打击的原因之一，是信心太高，要求市场达到无法持续的高度。太多投资者在风险过度安逸，人们都认为一切尽在掌握中。而世界上没有免费的午餐。诺贝尔经济学奖得主弗里德曼曾说，判断一个经济学家的好坏，就看他有多不相信世界上有免费的东西。凡事有代价，财富不会凭空产生，不会从天而降，财富增长的速度上限受制于工商业技术与资本累积。任何以不自然速度增长的财富神话，当然不可持续。而当中国整体上市公司利润总和还不如券商手续费及印花税等各种开支增加速度的时候，市场回归理性只是迟早的事情。股市暴跌的基本诱因是对前期过度上涨的修正。理解这一点才是头脑能保持清醒的关键。

在这个世界上，风险最大的事莫过于普遍认为没有风险存在。对市场充满风险的恐惧，并导致谨慎投资者的行为，能够使你处于十分安全的位置。当资产上升，让人们更加高看该资产时，资产的风险加大。当资产价格下跌，让人们认为资产风险增大时，资产的风险在变小。

有价值的企业市值趋势一定是向上，只要没有过分的高估和偏离内在价值，股价的过度下跌总有限度。巴菲特说，别人恐惧时我贪婪，别人贪婪时我恐惧。当然这句话得有一个前提，就是对于企业内在价值的深入理解。当在股票价格远远低于企业内在价值的时候，那才可以贪婪；当在价格远远高于内在价格的时候，那是需要恐惧。不明白内在价值，不评估内在价值，以价格当价值，那往往是悲剧的源泉。

投资人想要理解某家企业的内在价值，应从自己的能力圈出发，毕竟术业有专攻，每个人的学识背景存在差异。把投资目标限制在自己能够理解的范围内，不要去投资不熟悉、不了解的任何公司。巴菲特认为，投资成功与否并非取决于你了解的有多少，而是在于你能否老实地承认自己所不知道的东西。一个人的能力范围大小并非最重要，能比较客观地认清我们能力的界限，才是最重要的。能够尽量避免犯重大的错误，投资人只需要做很少几件正确的事情就足以成功。

周期性底部与顶部要分别观察优缺点，这是投资致胜的重要途径。笔者在6月份专栏文章曾提醒过，保持理性看待市场疯狂预期的题材。而在中国股市大跌之后，一些优质企业的估值偏低的情况下，应开始多寻找企业的优点，做基本面的挖掘。现在翻土过冬，春天才有肥沃的土地耕种。(完)

(整理 高洁如; 审校 曾祥进)

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