中国A股较有机会筑底回升 关注国企改革等机会--上投摩根

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港10月27日 - 中国合资基金公司上投摩根周二称，中国A股市场较有机会于第四季筑底回升，关注有政策支持的国企改革、新能源汽车等主题性投资机会。
今年以来中国股市剧烈波动，沪综指.SSEC截至6月中旬累计大升六成后倒跌45%，至8月尾触底后呈区间波动，踏入10月才见起色。
上投摩根（香港）投资总监张淑婉称，A股市场较有机会于第四季出现筑底回升，市场企稳之后，不少成长股已经逐步具备中长期投资价值，中期可关注有政策支持的国企改革、新能源汽车、工业4.0、资讯安全等主题性投资机会。
“此外，在全球化资产配置时代，投资者可通过QDII、QDLP以及未来的香港互认基金等，实现家庭资产的分散投资。”她并说。
上投摩根最新一期季度投资风向标报告显示，超过五成投资者认为A股市场处于牛市中后段，而近四成投资者认为牛市已经结束。
虽然股票（38.87%）依旧是投资者持有率相对最高的金融产品，但随着国内股市波动增加，投资者风险偏好下降，稳定收益和海外投资产品受到更多关注。
投资者对海外投资的兴趣逐渐升温，亦与人民币汇率调整及中港基金互认业务开闸有关。调查显示，超过两成投资者对基金互认有所了解，其中46%的投资者认为基金互认会提升其对海外投资的兴趣，16.9%的投资者认为未来可能转变投资方向，加大对海外市场的投资比重。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。