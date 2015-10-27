中国A股较有机会筑底回升 关注国企改革等机会--上投摩根

路透香港10月27日 - 中国合资基金公司上投摩根周二称，中国A股市场较有机会于第四季筑底回升，关注有政策支持的国企改革、新能源汽车等主题性投资机会。

今年以来中国股市剧烈波动，沪综指.SSEC截至6月中旬累计大升六成后倒跌45%，至8月尾触底后呈区间波动，踏入10月才见起色。

上投摩根（香港）投资总监张淑婉称，A股市场较有机会于第四季出现筑底回升，市场企稳之后，不少成长股已经逐步具备中长期投资价值，中期可关注有政策支持的国企改革、新能源汽车、工业4.0、资讯安全等主题性投资机会。

“此外，在全球化资产配置时代，投资者可通过QDII、QDLP以及未来的香港互认基金等，实现家庭资产的分散投资。”她并说。

上投摩根最新一期季度投资风向标报告显示，超过五成投资者认为A股市场处于牛市中后段，而近四成投资者认为牛市已经结束。

虽然股票（38.87%）依旧是投资者持有率相对最高的金融产品，但随着国内股市波动增加，投资者风险偏好下降，稳定收益和海外投资产品受到更多关注。

投资者对海外投资的兴趣逐渐升温，亦与人民币汇率调整及中港基金互认业务开闸有关。调查显示，超过两成投资者对基金互认有所了解，其中46%的投资者认为基金互认会提升其对海外投资的兴趣，16.9%的投资者认为未来可能转变投资方向，加大对海外市场的投资比重。（完）