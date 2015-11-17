香港《信报》：沪港通一年颠簸 惜错估风险需求

（11月17日社评）

＂沪港通＂于一年前今日，正值香港的占领运动如火如荼之际响锣启动。中港股市历史性实现互联互通后的12个月内，既见证了特区政治环境突变，同时受内地政策市催谷的狂奔股牛牵连绊倒。虽然风风雨雨的政治及经济变幻无碍＂沪港通＂运作，惟整体表现比预期平淡。经由＂沪股通＂北向投资的外资，对A股市场文化仍充满戒心，而南向＂港股通＂在个别日子的异常亢奋，也反映港股基本上不难被A股化。这辆可监的＂前车＂预示着快将登场的＂深港通＂命运相差不远，赶急追求南北全面互通，似是象征意义多于实际需要。

数据是诚实的，过去一年，＂沪股通＂3,000亿元及＂港股通＂的2,500亿元人民币总额度，皆只用去约四成。＂沪股通＂的每日平均成交额普遍介乎40-60亿元人民币，只在A股六月＂政策牛＂那段日子才曾经突破百亿。至于＂港股通＂，日均成交额的变化甚大，由开通初期不足10亿港元，4月时一度超越百亿大关，现在又回落至10几亿港元。

以日均成交额占大市总成交计算，明显看到南向＂港股通＂占港股成交比例，远高于北向＂沪股通＂占内地股市成交比例。如果＂沪港通＂的主要目标是为内地股市接通国际资金，让外资利用＂沪股通＂投资A股更胜现有的其他渠道如QFII，那么初步结果实在称不上如意，除了开通初期之外，日均净买入最多只得10数亿元人民币，迄昨天更是连续20个交易日录得净沽出，创下纪录。

外资未如预期大举涌入，与他们经常唱好A股显得口不对心，但亦是理性的表现。有目共睹，伴＂沪港通＂同行的，是持续疲软的中国经济，而期内股市却像吃了政策十全大补剂，且混服了两融兴奋药，痴醉的狂舞派对与基本因素背驰，加上中央未尝遇过如此澎湃场面，在股灾爆发后章法大乱地暴力救市，祭出严打沽空、追究大手抛售及限制期指持仓等非常措施，不惜搬龙门兼宁枉毋纵，令一众外资瞠目结舌，切身感受到内地的巨大政策风险，故相信暂时只会对A股维持低买高沽炒波幅，不急于部署长线投资 。

相对而言，＂港股通＂的日均交投额起伏较大，有五个月的日均成交额徘徊于十数亿港元，有三个月维持在40-50亿港元，只有4月份曾突破百亿港元，罕有超过＂沪股通＂。＂港股通＂交投表面上不及＂沪股通＂，但值得注意的是，循＂港股通＂南下的净买入额，有五个月是超过＂沪股通＂北上买A股的，即使在出现净卖出的月份，走资也普遍少过＂沪股通＂。由此推断，＂港股通＂的活跃程度较高。

当初打造＂沪港通＂这平台，原意是内地透过香港接通国际市场，吸引外资参与A股，结果反而是内地投资者较热中买卖港股。北水南下增加港股交投本也属好事，可是每月10大活跃＂港股通＂股份中，几乎清一色为中资股，当中有不少是A+H股，估计是受两地差价吸引触发套戥。观乎内地股民不熟不买，连港股的非中资蓝筹也没兴趣，香港想藉此招徕更多国际企业挂牌，看来尚有难度。由于北水的特色是飘忽，潮汐涨退无常，热炒股走势与内地如出一辙，港股被A股化绝非无稽之谈。

＂沪港通＂面世不久便遇上内地大牛市，港交所行政总裁李小加更曾扬言港股成交过千亿元将是新常态。其后，A股泡沫爆破成灾，＂沪港通＂回归平淡，李小加的口风亦变成只为搭桥铺路，不计较短期表现，退回内地改革开放以来惯用的摸着石头过河状态。

不过，目前内地股市总市值超过50万亿元人民币，体量之大是否还适宜用摸着石头过河的模式来求发展？无论是市场需求、投资偏好、风险管理及两地监管协作等，都需要预先做好细致评估，而非每每先勇往直前，发觉走错路才想办法微调或宏调，伤筋错骨。

＂沪港通＂到底有几划时代，难于短短一周年作出论断，但可以确定，＂沪港通＂为内地开放资本账及人民币迈向自由兑换铺垫重要一步的任务犹在，依然被寄予厚望。展望如箭在弦的＂深港通＂，市场流传两市将有更多细价股被纳入，但有见于深股尤其是创板股指数从高位腰斩一半后估值仍偏高，外资会否愿意接火棒，不无疑问，到头来可能又复制＂沪港通＂现象，南下炒本港细价股的热度大过北上买深圳A股。此刻开启＂深港通＂，政策意义大概就是要砌好沪深港全接通的宏图，我们有信心，以香港的市场深度和广度，定能负起作为改革试验田的重任，但别看轻背后的代价。