香港《明报》：内地三市陷阱 开局年经济势危

（1月11日社评）

2016年是中国十三五规划的「开局之年」，但谁都没想到，在「开局十日」就怪事迭出，中国证监会破了多项纪录的「熔断」机制，更搞出一场令人哭笑不得的风波。正在力避「拉美陷阱」（中等收入陷阱）的中国，股市、汇市和楼市恐成三大陷阱，经济大势不仅扑朔迷离，还有势危之象。

今年一开年，中共最高领导层就身体力行，引导「开局」。国家主席习近平和总理李克强罕见地同时出京，一赴重庆，一赴山西，作今年首场考察调研。两地都曾是政治地震震源，一个经济重登高峰，一个正在爬出深谷，所以对全国开局，极具象征意义。

开局之年习李考察 熔断机制出师即挫

习李的「开局」构想，本意是想驱散经济的不明朗阴云，却因中证监自以为是的「熔断机制」荒腔走板，急推急停，出师即挫。

内地股市，本是中国经济助推之市。去年中央领导层有意助股市回春，从而以市场融资帮助上市公司脱困，从而协助经济止跌回稳。然而去年股市的大起大落，不仅未能帮助经济向上，反而令国家不得不呕血救市，甚至还因「暴力救市」，坏了中国特色市场经济的名声。

内地股市如此表现，本在情理之中，首先是因其根基不好，散户羊群心理脆弱，又好勇斗狠，令股市不仅是「政策市」，还是「大赌场」。本来新一届中证监负有全面改革重整的任务，讵料中证监利益丰厚，贪官云集，更有人胆敢趁经济有病，来取国家之命，内外勾结，上下其手，制造暴升暴跌。当然，客观上内地经济持续滑落，当局降准减息，大举放水，银根松动，水往低处流，未流入实体经济，却流到可以肆意炒作套现的股市。

水浸股市，进一步抽走实体经济之血，不仅背离当局放水初衷，还出现所谓「系统性风险」苗头，可能引发社会动荡，高层下令今年要全力控制资本市场风险，中证监或为将功抵过，推出「熔断机制」，结果千股暴泻，草草收市，成为大笑话。

A股「熔断机制」风波的同时，近期人民币汇率急跌，不仅令人对人民币国际化今年的加快推进产生疑虑，还给中国经济今年的「稳增长」带来冲击。

人民币汇率跌不停 减压泄洪外储急降

去年8月11日，人行推出人民币汇率定价机制改革，人民币对美元汇率连贬3天，贬去5%之多，全球金融市场曾为之震动。自此以后，人民币的贬值预期就未消减。去年全年，人民币对美元中间价贬值已达5.7%。

今年首个交易日1月4日，人民币对美元中间价即行贬值，突破6.5关口，见2011年5月以来新低。其后人民币再见新低，新一轮贬值恰逢股市暴跌，不仅加大对人民币贬值预期，还引致对今年中国经济进一步看淡，直接表现就是资本大量外流，甚至内地居民都急忙将人民币换成美元等外币。

当局的应对之策，是央行不惜代价地以外汇储备力撑人民币汇率，令中国的外汇储备一下子剧减了几千亿美元。虽然有人声称贬值只是央行「 减压泄洪」，但也令人深深忧虑，资本外流持续下，中国3万亿美元外汇储备，能挺到何时。

楼市去库存新政策 恐成泡沫酿大陷阱

除了股市、汇市的「系统性风险」恐成中国经济的陷阱已有先兆外，内地楼市也已出现隐忧，可能成为另一个大陷阱。

去年底中央经济工作会议上，最高层将房地产「去库存」定为今年的五大任务之一。最高层的本意，是内地房地产本来就供求失衡，库存累积甚多，三线城市出现诸多「鬼城」。房地产「去库存」， 不仅楼市走好可令房地产企业解困，税费增收甚至卖地重旺又可为地方政府减债，在宏观上更可支撑经济重回增长之途。而鼓励农民进城买房之策，还可令城镇化走上新路。

但内地市场最大痼疾，就是动辄一轰而起。虽然楼市「去库存」中央政策还未出台，地方政府和地产商推动楼市上升已花样百出，前者想多收点钱填库房之虚，后者则想大捞一笔走人。因此楼价攀升，市场不稳，去库存之功末见，楼市还可能走上股市般大起大落之 路，反酿泡沫风险。

中国经济今年能否稳住阵脚，在增速可能进一步滑落背景下，原本已是一大考验，股汇楼三大市，不仅各现三大陷阱，还会交互影响，又由经济风险引发社会不稳的风险，若再加上不能不「 闯关」的改革风险，以及换届之年的政治风险，带出「风险叠加」之局，才是今年中国重大的隐患。

三大陷阱风险叠加 香港今年挑战巨大

由于中港股市的「直通」，以及香港作为人民币国际化的前线，再加上两地 楼市的交互关连因素，中国经济今年的变局，以及变局中可能出现的系统性、区域性风险，可能给香港带来更深远的影响，成为香港经济今年重大挑战之一。是以如何「储粮过冬」、防范风险，势令港人港府今年也面临严峻考验。