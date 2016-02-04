元月行情透露的内涵--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月4日出版的当期「老谢开讲」专栏)

我在微博上连结的好友「天津股侠」，在微博留下这样一段话：「中国股票史上，公元二○一六年元月，终将被历史所记住。开市十九个交易日，跌幅超过二○○八年，史上最大熊市中的最大单月下跌幅度，这是所谓的大盘上证指数跌幅，中小创业板跌幅更大，惨不忍睹……。」

我们先前说的一六年全球最大只黑天鹅，果真在中国出现。每年元月行情，几乎是决定整年度行情格局的最重要开端，中国股市跌幅到底有多惨？

元月上证指数惨跌二二．六五％；上海B股跌幅是一九．一三％；深证指数跌幅是二五．六四％；深圳B股跌幅是一二．九三％；但是更敏感的中小板指数跌幅达二五．二七％；创业板跌幅是二六．五三％。不论是什么指数，中国股市跌幅都高居全球之冠。

**惨烈陆股，深沪元月跌幅直逼金融海啸**

「天津股侠」用「惨烈」两个字来形容，是因为上证在一六年元月下跌的跌幅，直逼○八年十月，那一年金融海啸爆发，上证跌幅是二四．六三％；这次因熔断机制，比当年同期少两个交易日，深沪股市跌幅竟不在金融海啸之下，这透露了什么样的讯号？

全球投资人都十分重视每年开年第一个月的资金行情，但今年元月可说全球股灾遍布，中国是最大重灾区。

上证指数去年在超级大牛市中，最高涨到五一七八．一九点，后来中国证监会整顿两融（融资、融券交易），造成股市狂泻，在八月二十六日最低跌到二八五○．七一点，最后动用公安站岗，展开所谓国家队「暴力救市」，才把股市拉出困境。但这次从元月熔断机制促发的股市大跌，上证一口气惨跌到二六三八．三○二点。

很多具代表性的个股跌幅都极惨重，例如，来台购并喊声很大的紫光股份，元月股价跌幅高达三一．三三％；日月光在上海挂牌的子公司环旭电子，元月惨跌三一．八％；鼎捷软件下跌三○．九七％；触控面板的欧菲光电惨跌二九．二％；知名电影公司华谊兄弟重挫三四．九六％；德赛电池重挫三五．五四％；中国最大证券公司中信证券下挫二五．○六％。

这些大家熟悉的公司，股价跌幅至少三成，若加上人民币贬值因素，中国当然是一六年元月的重灾区，而且灾情还蔓延到香港，不论是香港恒生指数、国企指数，甚至港币，都被撼动了。

**资金从东协出走，欧美也走跌**

元月，香港恒生指数跌幅达一○．一八％；香港国企跌幅达一四．六九％。香港国企指数是以中国国企为主组成的，代表中国的国家级产业，从银行到石化、钢铁、玻璃、水泥等几乎都成了重灾区。国企指数去年五月创下一四九六二．七四点的高价，如今最低跌到七八二三．八六点，指数几乎是呈现腰斩的状态。

除了股市下挫，香港的联系汇率也一度面临沉重考验，港币一度急跌到七．八二九兑一美元，让一九九七年索罗斯抛空港币、港股的恶梦再度浮现。

人民币贬值冲击了香港联系汇率，另一方面，国际资金从移动最方便的香港、新加坡移出，新加坡也成了重灾区。

今年元月，东协各国经过去年一年股价修正，泰国与印尼都收红，印尼股市元月逆势上扬，涨幅○．四八％；泰国小涨一．○一％，在全球大跌势中，表现相对可圈可点。但同样是东协成员的新加坡股市，元月大跌高达八．八％，从去年高点三五四九．八五点跌到二五二九．○一点，跌幅也高达二八．七％。从这个现象可以看出，活跃资金从亚洲移出的现象。

今年元月全球股市几乎都是跌势，最核心的美股，道琼下跌五．五％，没有跌破去年八月的低点；那斯达克因为苹果下挫，跌幅高达七．八六％。比较可怕的是，过去几年大涨的生技股在元月跌幅十分可观，美国NBI生技分类指数大跌二一％；BTK生技指数大跌二四％，跌幅和中国股市的惨跌可以比拟，也印证了涨得多，跌得深的道理。

欧美成熟市场在元月也出现不小跌幅，像德国股市惨跌九四四．九点，跌幅达八．八％；瑞士跌五．六五％；法国跌四．七五％；最惨的是希腊及义大利都下跌超过一成；比较轻微的是英国股市，只小挫二．五四％。

亚洲股市除了泰国、印尼外，真正比较抗跌的市场，居然是韩国及台湾。三星公布去年第四季获利减少四成，元月股价从一二六万韩元跌到一○八．八万韩元，最多下跌一三．六五％；但生技股、文创股表现出色，韩国综合指数只小跌二．五％。

值得一提的是台股。今年元月外资在台卖超逾十六亿美元，但台股表现相对抗跌。台股加权指数元月下挫一九二．八五点，跌幅是二．三一％；柜买（OTC）指数下跌四．○二点，跌幅是三．一二％；摩台指数下跌五．三点，跌幅是一．七四％。

元月全球金融市场黑天鹅满天飞，但是台股跌幅相对缩小，现象值得大家注意。

因为从证所税实施以来，台股并没有跟上国际股市上涨的脚步，除了去年因为外资大举加码，台股瞬间登上万点之外，大多数时间都是缓步上涨。

尤其是证所税上路后，资金出走，造成台股周转率下降，本益比压缩的景象，如今在全球股灾中，台股相对展现出物美价廉的优势。

**苹概股利空出尽，物美价廉**

例如，最近苹果电脑公布前一季净利，造成股价下跌，但是台股相关的苹果概念股，却呈现利空出尽的抗跌，代工的和硕股价从六十三．九元反弹到七十七．八元。和硕去年EPS（每股税后纯益）可能将近十元，股价跌到六十三．九元，本益比（P/E）不到七倍，结果在苹果公布业绩后，股价反而逆势走扬。

相机模组的大立光公布去年全年EPS高达一八○元，股价却重挫到一七九○元，本益比也掉到十倍以下，结果随后逆势上涨一三○元，股价从一七九○元反弹到二五五○元。

当鸿海股价跌到七十二．七元，其实去年EPS可能达九元，本益比也剩下七、八倍左右，所以台股物美价廉的特质，在一六年也许值得大家高度注意。

一六年是台湾巨变的一年，一方面是台湾政党第三次轮替，尤其是国会首度轮替，民进党出现首度完全执政、完全负责的新局面，新的总统蔡英文会带给台湾什么样的未来？若从股市的反映来看，颇有「弱中透强」的味道。

**资金外逃缓和，台商现回流潮**

其中有几个关键因素，一是过去台湾资金外逃可能趋缓和，一方面是造成股市不安的证所税已下架；另一方面，中国经济出现巨大调整压力，过去台湾资金大举西进，如今随着中国经济调整，台商再大举西进的机率不大，反而出现回流潮。

像最近秋雨宣布结束中国的业务，很多在中国丧失竞争力的台商，结束中国生产基地，重返台湾，可从台股成交量看出一些端倪。台股在封关前夕，元月二十九日出现单日一千一百亿元的成交量，在外资没有大幅度加码的情况下，台股出现大量，是很好的现象。

另一个角度是，过去三年，全球股市大涨，台股并未跟上，堪称是泡沫最少的市场，在本益比相对低，殖利率又高的情况下，台股展现抗跌的力道。

例如台积电去年全年EPS高达十一．八二元，目前本益比大约十二倍，以全球最大晶圆代工厂而言，这样的本益比水平仍然相当低；又如联电EPS一．○八元，本益比不到十二倍。从「晶圆双雄」的本益比来看，台股实在不贵。

同样是在大中华市场，在中国股市大跌，新加坡、香港也遭到外资套现而大跌的冲击下，台股能逆势稳住阵脚，十分不容易，也许这会是台股一六年的新契机，在新政局中，也许台股有机会出现惊爆行情。

**紧盯黑天鹅：油价、人民币**

不过，除了股市的全球跌势，大家必须注意原物料的变化，元月最可怕的是BDI（波罗的海乾散货指数）重挫三三％，从历史最高峰一一七九三点跌到三一七点，跌幅达九七．三％；加上最具代表性的CRB（全球商品指数）从四七三高点跌到一五四点，显示全球通货紧缩的态势仍存在。

另一个与中国并称一六年最大只黑天鹅的油价，西德州原油元月仍跌九．二三％，北海布兰特原油跌一一．八三％，依然是跌势；不过在俄罗斯等产油国有意减产的讯息传出后，油价能否持稳在三十美元以上，将是今年全球金融市场的重要观察指标。

还有一个焦点是汇市，美元指数在元月升值一．一三％，但全球货币相对美元都是跌势，新台币在元月贬值一．七七％，人民币也贬一．三二％，人民币跌到六．六二八兑一美元，终于稳住跌势，下一个焦点，要看中国公布元月分外汇存底流失了多少？

而日银宣布负利率之后，日圆最低贬到一二一．六八九兑一美元，元月日圆小幅贬值○．七七％。日圆在元月成为避险货币，一度升值到一一五．九七四，这次日本银行总裁黑田东彦奇袭，日圆会不会回探去年一二五．八五六的新低，要看日本政府的企图心。

油价反弹后，也使得油国及原物料生产国货币逐渐稳定，兑一美元汇率，俄罗斯卢布一度急贬到八十五．九，如今回到七十七；南非币一度重贬到十七．四三七，今年回升到十六元左右；加币也从一．四六八回升到一．四左右；巴西里拉从四．二四四回升到三．九五左右。

比较意外的是英镑，在元月急跌至一．四二；纽币下挫五．○三％；澳币也跌二．八三％，看起来一六年通缩压力仍笼罩，原物料生产国的经济，仍面临严厉的考验与挑战。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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