6日盘前分析：2134点面临考验

继2012年A股''开门绿''之後，昨日A股市场继续弱势下跌。沪综指收盘点位创33个月收盘新低，深成指收盘点位及盘中低点也创33个月以来的新低。虽然盘中权重股奋力护盘，但是中小盘股加速下跌，显示市场信心严重匮乏。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

继2012年A股"开门绿"之後，昨日A股市场继续弱势下跌。沪综指收盘点位创33个月收盘新低，深成指收盘点位及盘中低点也创33个月以来的新低。虽然盘中权重股奋力护盘，但是中小盘股加速下跌，显示市场信心严重匮乏。

从盘面观察，昨日大盘出现较为明显的二八分化现象，个股分化严重，除了金融股，多数中小盘个股的跌幅都超过5%，如果短期市场未出现利好刺激，不排除股指继续惯性杀跌再创新低。

笔者认为，大盘再度大幅下挫，从盘面上能够明显的感觉到市场信心的匮乏，因此虽然市场始终存在侥幸心理，但是大盘短期内无法扭转疲弱向下的态势，这似乎预示着A股市场後市仍将命运多舛。

操作上，建议投资者不要轻易抄底，耐心等待最後一跌确认之後再进行操作 。

消息面，上海与香港两地政府部门在5日举行的沪港经贸合作会议第二次会议上，就商贸投资、金融等九大领域达成进一步深化合作的共识。加强两地金融业务合作；加强两地金融机构和金融产品合作。推进符合条件的在沪金融机构及企业赴香港市场融资。推动香港银行参与内地银团贷款。研究探索保险业务合作，推动上海航运保险发展等。鼓励和支持金融机构互设。推进人民币合格境外投资者（RQFII）投资上海资本市场。合作推进港股ETF在上交所的上市准备及测试工作并探讨推出更多ETF产品。（完）

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