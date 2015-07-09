分析：中国股市巨震央行公开市场稳预期 逆回购仍将滚动操作

作者 吕雯瑾

路透上海7月9日 - 中国央行公开市场本周继续通过逆回购投放短期流动性，操作主要对冲到期资金。尽管股市暴跌引发流动性危机，但银行间资金面风平浪静，央行因此未在公开市场加码操作；预计政策宽松基调有望延续，为稳定市场预期，逆回购滚动操作应为大概率事件。

分析人士并表示，股市流动性危机对银行间市场传导影响暂时有限，回购利率在2.50%附近窄幅波动，已接近逆回购利率水平；而在一行三会合力“救市”下，尤其是央行积极提供流动性支持，资金面无须太过担忧。

招商证券固定收益研究主管孙彬彬称，公开市场逆回购信号意义较强，加量则暂无必要，“放太多也没什么意思，只是用来稳定预期，会继续不断地做；股市还没稳定下来，不能让债市产生恐慌。”

中国央行公开市场本周二和周四分别进行了500亿元和350亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率均持稳在2.50%。本周公开市场资金投放量与到期量持平，此前则是连续两周净投放。

申银万国证券债券分析师陈康亦认为，公开市场操作意在传递货币政策平稳的信号，“量不重要，放钱的信息还是比较重要的。”

他表示，股市流动性向银行间传导的渠道，包括恐慌性的基金赎回和相关金融机构在货币市场上融资，或通过债券抛售换取流动性，当前救市的环境下，债券市场不可避免地要为股市提供一些弹药。

不过他强调，这种扰动是比较微弱的，“毕竟核心流动性还是来自于央行，而央行对救市的态度是积极支持。”

中国央行周四称，已根据中国证券金融公司的需求向其提供了充足的再贷款，同时还将根据证金公司需求，继续通过多种方式向其提供流动性支持。央行此前已批准证金公司在银行间债券市场发行短期融资券等金融债券。

中信建投宏观债券首席分析师黄文涛表示，今日随股市的好转，债市恐慌情绪亦有所修复；如股市企稳能够确立，债市所受流动性挤兑的负面影响将更趋减弱。

中国股市沪综指今日低开后出现强劲反弹，午后涨幅一度接近近7%。分析师指出，经历连续下跌后，相当多个股在技术上有反弹需求，而且近日各部委公布多项利好政策，政策累积效应正体现，相当多股票早盘即出现反弹，而上午表现疲软的部分蓝筹股午后大幅上涨，推动股指快速上扬。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/reh25w

**政策宽松基调还将延续**

业内人士并称，中国经济企稳反弹迹象仍弱，而股市的剧烈波动，也可能对经济形势产生负面影响，货币政策基调料将维持宽松。

陈康认为，股市暴跌或对企业信用资质产生影响，且负面财富效应较大，都将对经济产生不利影响；此外，通过股权增值降低企业负债率的去杠杆路径亦受阻，“无论是短期的经济下行压力，还是债务压力角度，货币政策继续宽松都是有必要的。”

受基数因素影响，中国6月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅温和上升；与此同时，经济需求不足叠加供应过剩，导致工业领域通缩加剧。分析人士预计，二季度中国经济增速很可能在7%下方，下半年有望逐渐企稳；而随着食品价格走高，CPI将进入上升通道但整体依然温和，为货币政策宽松留出空间。

海通证券宏观债券研究团队建议，目前市场担心流动性危机，央行不妨先在债券市场敞开流动性供应，比如大幅下调2个百分点的存款准备金率，或是通过政策性银行大量购买政府债券、压低长期国债利率，类似于开启中国版的量化宽松。

不过孙彬彬则认为，从目前货币市场偏松的情况来看，以逆回购投放短期流动性已经足够，暂无须采取降准等工具。

光大证券宏观团队的研究指出，从金融风险向实体经济传递的资产负债表和信贷两个渠道来看，股市动荡对实体经济的威胁不大。政策在应对时就需权衡收益和成本，而不应不顾一切地“暴力救市”。相比不惜成本的托举股指，集中资源化解融资盘风险可能是更好的选择。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月25日央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前五个月分别提供PSL资金3,831亿元和2,628亿元，并分别于2014年9月、11月，2015年3月、5月经四次将PSL利率从4.50%下调至目前的3.10%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 500

（周四） 350

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 850

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净投放 0(完)

(审校 张喜良)

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