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中国财经 | 2015年 7月 2日 星期四 09:03 BJT

股市急涨急跌都不正常 需要一个有稳定预期的股市--人民日报微博

路透上海7月2日 - 在中国证监会周三晚间连出利多消息后，人民日报官方微博周四凌晨刊登短评称，证监会连发“福利”，利多消息一波接一波。股市急涨急跌都不正常，公众需要的是一个有稳定预期、公开透明的市场。

不过市场期待的人民日报社论仍未能见到，《人民日报》和《人民日报海外版》周四没有刊登对股市的官方评论。

人民日报是中国的官方喉舌，此前人民日报数次在股市关键时刻刊登社论或评论，反映官方看法，对股市影响极大。（完）

(发稿 林琦；审校 林高丽)

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