股票高风险高回报 最受投资者追捧--调查

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦6月1日 - 一项调查周一显示，在今年乃至未来十年，股票将是风险最高的资产类别，但也将带来最高的回报，吸引最多投资者增持。
资产管理公司Franklin Templeton Investments对逾11,500名投资者进行的调查显示，59%的投资者认为股票将是今年最赚钱的投资，其次是房地产(55%)和贵金属(39%)。
近三分之一(32%)投资者称今年计划提高股票曝险，比计划减持的投资者(14%)高一倍多，也多于计划增持债券、另类投资或持有现金的投资者比例。
全球来讲，35%的受访投资者认为股票是2015年及未来十年风险最高的资产类别，欧元(34%)和非金属大宗商品(32%)紧随其次。
英国投资者最看多股票，其中74%预计今年股市上涨。
尽管全球投资者认为股市风险最高，但欧洲投资者称欧元是他们在2015年及未来10年最大的风险。
“业内对哪些因素构成风险的看法不一，重要的是投资者需要清楚了解各种风险对他们的意义，以及如何影响他们的投资组合，”FranklinTempleton Investments欧洲常务董事Jamie Hammond称。
“在目前较为波动且低利率环境下，很多投资者寻找主动管理型投资方式，帮助在难以预测的市场中降低波动性，同时希望能带来吸引人的经风险调整的回报。”
尽管到处都在议论全球债市正在形成泡沫，但调查显示28%的投资者计划今年增持固定收益资产，16%计划减持。
全球经济状况是投资者最大的担忧(38%)，其次是政府财政政策和欧元区债务危机(都为32%)。
该调查访问了超过11,500名投资者，遍及美洲、非洲、亚太地区以及欧洲。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
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