汉能薄膜发电暴挫47%后停牌 市值蒸发1,443亿港元

路透香港5月20日 - 在中国从事光伏组建制造及太阳能电站的汉能薄膜发电(0566.HK)周三早盘股价急挫47%后突然停牌，市值蒸发1,443亿港元，公司称停牌以待刊发载有内幕消息的公告。

汉能薄膜发电开盘后约40分钟股价开始下跌，其后跌势加剧，至香港时间10:40股价暴挫46.95%至3.91港元后停牌，成交额10.5亿港元。

该公司今早在港举股东周年大会，据本地媒体报导，公司大股东兼主席李河君罕有地未有出席股东会。

不过，中国青海新闻网下午1时左右发布一则消息，指李河君在北京出席了今天举行的汉能清洁能源展示中心开馆仪式，并附有一张李河君手拿麦克风在讲话的照片。

路透曾多次致电汉能薄膜发电北京办事处，但未能获得公司相关人士回应。

据汤森路透数据，汉能薄膜发电开市后首半小时的成交量逾1.7亿股，远远超过其过去一个月的平均每日成交量。该公司股价过去一年劲升5.58倍，过去三个月累积升幅亦达七成，即使今天市值大幅蒸发，但现时市值仍超过1,630亿港元，较不少蓝筹公司仍要高。

此外，这家企业亦是内地投资者的＂爱股＂之一，因其不时在港股通的十大成交活跃股占一席位。

驻上海的法国巴黎证券分析员Penny Chen表示，对汉能薄膜发电停牌毫无头绪。

港交所拒绝评论汉能薄膜发电停牌因，并指不会评论个别公司；香港证监会亦拒绝作出评论。（完）

(记者 朱球／梁慧仪; 审校 曾祥进)

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