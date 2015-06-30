调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比升至83.1%

作者 林琦

路透上海6月30日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有回升。经历近期的连续大挫，不少基金经理认为股市正在构筑阶段性的中期底部，可适当地逢低吸纳。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比由上月的80.6%升至83.1%；债券建议配比则续降至6.4%，上月为7.6%；而现金建议配比则由上月的11.8%降至10.5%。

“市场大幅度回调已部分释放了前期快速持续上涨累积起来的风险。”华南一基金经理指出，未来催化剂包括政府对市场的态度和政策更加积极，经济数据企稳等。

沪综指在6月12日创下5,178.191点七年新高后，即一路回调，至目前最大调整幅度已达25.7%。

有六位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为4,575点，低于上月调查时的4,814.3点，不过明显高于目前股指位置。基金经理对后市较乐观，对沪综指三个月后的最低预期为4,100点，亦高于股指目前位置。

沪综指.SSEC周二早盘收报4,052.468点，跌0.01%。截止早盘收市，沪综指6月累计跌逾12%。

**仍看好科技股**

本月调查中，尽管包括电子技术板块在内的成长股回调幅度较大，其平均建议配比仍有所上涨，主要是部分基金经理坚持重仓甚至加仓科技股。而相对估值较低的金融板块和消费板块，亦受关注，平均建议配比保持较高位置。

电子技术板块本月的平均建议配比续创2007年开始调查以来最高，达到21.9%，上月为20%；金融服务板块本月建议配比为16.9%，与上月持平。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 80 70 85 75 80 95 100 80 83.1

债券 10 0 0 15 20 0 0 6 6.4

现金 10 30 15 10 0 5 0 14 10.5

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

股票 83.1 80.6 81.3 79.4 83.3 82.8 85.9 86.3 80.6 77.5 77.2 81.9 79.4

债券 6.4 7.6 8.3 10.8 7.9 6.8 5.1 5.1 9.5 8.3 10.1 4.5 6.8

现金 10.5 11.8 10.5 9.9 8.8 10.4 9.0 8.6 9.9 14.3 12.7 13.6 13.8

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 0 0 - 0 - 0 0 0

债券 0 0 0 0 0 0 0 0

现金 0 0 + 0 + 0 0 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F

预测点位 4,500 4,200-5,000 5,000 4,100－4,900 4,300-4,400 4,500

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 10 10 0 0 5 5 0 5

消费 30 10 35 35 10 0 0 15

电子技术 10 0 0 10 25 65 50 15

金融服务 20 15 25 30 10 0 20 15

金属及产品 5 0 5 0 10 0 0 5

房地产 10 10 10 10 10 0 0 5

交通及基础设施 5 0 10 15 10 15 0 15

能源 0 15 5 0 0 0 0 5

机械 10 15 5 0 10 5 0 15

其他: 0 25 5 0 10 10 30 5

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14/12月 11月 10月 9月 8月 7月

汽车 4.4 5.6 6.3 6.9 8.0 6.9 6.5 8.1 11.5 8.1 8.3 7.9

消费 16.9 17.5 17.5 15.0 16.1 17.8 14.8 18.3 21.6 28.5 23.7 20.4

电子技术 21.9 20.0 18.8 19.1 13.1 13.1 6.3 8.1 10.6 11.9 16.1 14.4

金融服务 16.9 16.9 18.1 16.3 18.9 17.8 28.8 25.0 15.8 16.0 14.8 18.5

金属 3.1 4.4 5.0 4.4 2.2 1.7 3.1 3.8 1.9 2.5 3.3 3.1

房地产 6.9 8.8 8.1 10.0 10.0 6.7 10.6 10.6 8.8 6.9 6.1 10.0

交通及基建 8.8 8.1 6.3 7.5 6.7 7.2 7.1 4.8 4.8 4.8 3.7 2.9

能源 3.1 4.4 5.0 5.3 5.6 6.7 4.4 5.0 3.1 3.1 4.4 4.4

机械 7.5 8.8 10.6 10.0 8.3 13.3 12.0 13.1 14.4 13.8 13.0 12.9

其它 10.6 5.6 4.4 5.6 11.1 8.9 6.5 3.3 7.6 4.5 6.6 5.6(完)

(审校 林高丽)

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