未来数月H股或吸引资金流入 增持金融及IT等板块--德意志银行

日本政府1月维持对经济的总体评估不变
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
路透香港3月25日 - 投行德意志银行的报告称，受到环球货币政策同步宽松以及估值折让的推动，未来数月可能吸引资金流入香港上市的中资H股，建议增持金融、IT、工业和公用事业板块。
报告指出，为应对下滑中的经济、实现利率走高以及一季度6.8%低于目标的GDP增长，预计中国将于第二季将加大宽松力度。相信A股在过去两个星期累计涨12%，已反映出这些因素。
报告并称，该行预期今年四季度的GDP增速回升至7.2%，意味着企业盈利下行周期将会结束。投资者未来将聚焦中游行业的削减成本措施能否带动边际利润复苏。
“由年初至今H股明显跑输其他主要市场，A股也较H股有36%溢价。”该行策略师Yuliang Chang在报告中称，“我们可能在未来数月见到资金流入H股，因美国联储局加入其他“鸽派”央行阵营，使全球流动性进一步宽松。”
德意志银行建议投资者增持金融（中国平安保险(2318.HK)、中信证券(6030.HK)、中国海外(0688.HK)和建行(0939.HK)）、IT（百度(BIDU.O)）、工业（中铁建(1186.HK)）和公用事业（中国电力(2380.HK)、华电福新(0816.HK)）；并减持电讯和能源板块。
报告指出，除了海外资金流入，由于H股较A股有较大折让，有可能会吸引内地投资者投资港股，深港通的开通亦可能吸引内地投资者投资于香港的中小型股份。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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