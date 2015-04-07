中国A股主板将高位震荡 创业板宜顺势而为--中信证券

路透北京4月7日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)周二发布报告认为，4月份稳增长、宽财政、宽货币的托底逻辑仍然存在，但对A股市场的推动作用边际递减，大盘将呈现高位震荡态势。主板下有政策托底，但上无业绩提携，将高位震荡；参与者情绪高涨，业绩预喜、主题风口配合，创业板宜顺势而为。

报告称，展望未来一周，宏观经济预期可能向下修正，但稳增长政策的托底作用仍然存在；投资者情绪将形成压力位，海外投资者已经开始谨慎，但美国就业数据低于预期延缓资金流出压力。

报告认为，行业配置上维持两条主线，追逐短期难证伪的主题风口。一是处在“互联网+”和“智能制造”等风口的成长股，二是关注“一带一路”战略实施、《长江中游城市群发展规划》批复、京津冀等主题对传统产业的业绩支撑及相关个股的估值重塑。

以下为中信证券报告全文：

3月实体经济疲弱，但信贷可能保持强势，整体对市场影响中性。从先行指标PMI及其分项指数来判断，季节性因素推动的经济短期企稳并不牢固，新订单、产出等指标变化均弱于以往的季节性因素。

这表明，3月中下旬的开工旺季并没有带来需求的好转，实体经济仍然疲弱，通缩会加剧。但彭博一致预期显示市场对3月数据预期偏高，因此本周及下周经济预期应该会向下修正。

但从人民币新增贷款来看，在经济下行压力较大的情况下，稳增长推动的基建投资加快会吸引银行加大贷款投放，3月新增人民币贷款可能会保持在1万亿以上，这会托底市场。因此，总体来看，3月宏观数据可能喜忧参半，对市场影响中性。

“一带一路”战略进入执行阶段，支撑基建产业链相关行业的业绩增长。媒体报导，“一带一路”领导小组名单出炉，组长为国务院副总理张高丽，副组长有两个政治局委员、两个国务委员，阵容超出预期。新华社报导，《长江中游城市群发展规划》获国务院批复，将打造中国经济新增长极。

这两则消息意味着，“一带一路”统领的长期战略与短期调控相结合、稳增长与调结构并重、区域发展与对外开放相融合的新战略进入实施阶段。短期看，以“七大工程包”为核心的基础设施建设将会是主要内容，并会在上半年加快实施。预计这将支撑基建产业链上相关行业的业绩增长。

宏观流动性无忧，警惕投资者情绪变化。近期宏观流动性无忧：1）3月美联储议息后，热钱流出开始缓解，尤其在上周美国非农就业数据大幅低于预期后，预计资金流出压力将放缓。

2）虽然此次新股批文30家略高于市场预期的25家，但是预计打新冻结资金与之前变化不大，冻结资金量大约在2.5万亿左右，且均匀分布在14、15日两日。3）即使在中旬面临资金收紧压力，不排除央行可能采取降准进行对冲。

但是需警惕投资者情绪的变化。第一，新开户数达到166万户，接近2007年178万户的历史峰值，可能将形成压力位。第二，从两周前开始，虽然热钱流出放缓，但是海外基金开始大幅流出中国股市，反映海外投资者已经开始对中国股市产生谨慎的情绪。

市场判断：政策托底，主板高位震荡。在4月策略月报中，我们认为，稳增长、宽财政、宽货币的托底逻辑仍然存在，但对市场的推动作用边际递减，市场将呈现高位震荡态势。

展望未来一周，宏观经济预期可能向下修正，但稳增长政策的托底作用仍然存在；投资者情绪将形成压力位，海外投资者已经开始谨慎，但美国就业数据低于预期延缓资金流出压力。综合来看，我们维持4月策略月报观点，认为主板下有政策托底，上无业绩提携，将高位震荡；参与者情绪高涨，业绩预喜、主题风口配合，创业板宜顺势而为。

行业配置：维持两条主线配置，追逐短期难证伪的主题风口。一是处在“互联网+”和“智能制造”等风口的成长股，包括互联网基础服务、互联网+交通、互联网+物流、互联网+公共事务管理、互联网+环保、互联网+工业制造、互联网+家装、互联网+能源等领域（相关标的详见中信证券研究部《互联网：颠覆进化》系列报告）。

二是关注“一带一路”战略实施、《长江中游城市群发展规划》批复、京津冀等主题对传统产业的业绩支撑及相关个股的估值重塑。总体而言，我们认为具备成长想象空间、处在主题风口的股票将更具优势。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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