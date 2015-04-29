深港通时间表料下月明确 创业板股票首批难纳入--瑞银

路透上海4月29日 - 国际知名投行瑞银UBSG.VX中国合资券商瑞银证券中国证券研究主管侯延琨周三表示，预计大陆和香港证券监管机构下月可能对外宣布深港通的具体时间表，而深圳和香港创业板股票较难纳入深港通首批股票池。

他在电话会上表示，深市股票主要集中在IT、智能工业及消费品等，更能代表中国新经济，所以深港通推出后，深市一些成长性较好的个股，以及深市独有的板块将会受到青睐，例如白酒、医疗保健和传媒娱乐等板块。

他指出，在沪港通近半年运行的基础上，深港通的准备时间将会更短，估计具体时间表下月将会明确。

至于深港通的股票池，他认为，深市有两个选项，其一是深证100指数.SZS100、深圳成指300.SZ300及沪深300.CSI300的成分股。扣除重叠部分，这三只指数的成份股共计301只，代表深市一半市值；其二是待深成指.SZSC1的成份股由40只扩容至500只后，直接选择该指数的成份股，这些成份股代表着深市市值的六成左右。

他说，深港通后，大陆投资者投资港股的选择范围会从目前沪港通的260只进一步扩大至相当多的中小盘股，目前尚难看清港股这边的选择方向。

他还指出，投资深市代表着投资中国的增长潜力，相信深市会是一个较有吸引力的投资标的。从目前合格境外机构投资者（QFII）的重仓股来看，他们在深市主要投向消费和医疗股，说明QFII机构主要关注中国新兴经济，希望寻找中国经济转型中带来的机会。

不过他亦认为，经历近期的连续上涨后，目前深圳新兴产业相关板块的估值已是相当高，海外投资者大多以价值投资为主，估计会持相对谨慎的态度。而港股中的中小盘股，相对属于价值洼地，在深港通开通后这些港股可能会较活跃。

深圳证券交易所总经理宋丽萍日前曾表示，深港通上半年能够获批，下半年有望推出，投资标的选择一定是主板、中小板、创业板比较有代表的股票标的。选择深港通的投资标的将遵循稳妥起步的原则，体现深交所服务中小企业和创新发展战略。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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