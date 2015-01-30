华夏海富通等五基金被责令整改 3-6个月内停报新基金（更新版）

(新增更多细节)

路透北京／上海1月30日 - 在近阶段查处大量基金公司从业人员利用非公开信息违规交易后，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，将对部分不同程度内控缺失的基金公司实施行政监管措施，其中对华夏基金、海富通基金等五家基金公司责令限期整改。

张晓军在新闻例会上表示，拟对华夏基金、海富通基金等五家公司实施3-6个月的限期整改的行政监管措施，整改期间暂停受理公募基金产品注册，并对相关责任高管人员采取出具警示函的行政监管措施。证监会还对中邮等六家基金公司采取责令改正的行政监管措施。

他说，在近期进行的专项检查中，部分基金公司及责任人员在防范从业人员违规买卖股票行为的内控管理方面存在一些问题，个别公司在未公开信息管理、投研人员权限管理、信息系统与通讯设备管理，以及基金经理选聘管理等方面存在一定的内控缺失与管理失责，为违法行为的滋生提供了空间。

他还指出，今后，这类检查和措施将会成为新常态，希望各基金公司加强自律，全面提高风险管理和内控水平，打造投资人信赖的资产管理行业。

中国最大公募基金之一的华夏基金相关人士回应称，未来将积极落实整改措施，并按证监会要求持续完善内控制度建设，不断加强对公司从业人员的行为管理与道德教育，保障各项工作的合规稳健运行。

海富通基金相关人士暂未联络到发表评论。

去年底，中国证监会公布，已将涉嫌利用非公开信息违规交易（俗称老鼠仓）的39名涉案人员移送公关机关，这些人员涉及华夏基金、海富通基金、光大保德信、平安资产管理公司等20家金融机构。（完）

(发稿 张晓翀／林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。