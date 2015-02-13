中国证监会称并无4月份暂停受理新IPO和再融资申报材料计划

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京2月13日 - 针对市场普遍关心的注册制实施进度问题，中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会正认真研究推进股票发行注册制改革的各项准备工作，但并无在4月份暂停受理新的IPO和再融资申报材料的计划。
邓舸在新闻例会上表示，证监会已牵头成立“股票发行注册制改革工作组”，发改委、财政部、人民银行、法制办、银监会、保监会、人大法工委、高法院等单位参加，已完成注册制改革方案初稿并上报国务院。
中国证监会主席肖钢近日指出，今年稳妥推进股票发行注册制改革，推进注册制改革可能面临一些风险和问题，比如，可能影响投资者对股市扩容的心理预期等，因此证监会要坚持循序渐进、稳步实施的原则。（完）
(发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。