中国证监会称并无4月份暂停受理新IPO和再融资申报材料计划

路透北京2月13日 - 针对市场普遍关心的注册制实施进度问题，中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会正认真研究推进股票发行注册制改革的各项准备工作，但并无在4月份暂停受理新的IPO和再融资申报材料的计划。