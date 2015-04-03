中国第二轮券商两融检查 长城证券等存在违规问题而受罚

路透北京4月3日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，2月中国证监会对国内46家券商的融资融券业务进行检查，检查结果显示目前券商两融业务总体规范，但长城证券等部分券商存在一些违规问题而受到处罚，例如向不符合条件的客户融资融券、为到期融资融券合约展期等。

去年底，中国证监会对40多家券商两融业务进行检查，引起A股市场投资者恐慌，股指大幅动荡，证监会对中信证券(600030.SS)(6030.HK)，海通证券(600837.SS)(6837.HK)和国泰君安等十余家券商采取一些行政监管措施。今年1月底证监会表态将针对其余46家券商进行第二轮两融业务检查。

张晓军今日在新闻例会上指出，证监会已对违规券商进行处理，其中长城证券因向不符合条件的客户融资融券、代销伞形信托产品、为P2P平台向其客户融资提供便利等问题，违规情节较重，对其采取暂停新开融资融券客户三个月的行政监管措施。

华泰证券(601688.SS)存在向不符合条件的客户和风险承担能力不足的客户融资融券，未按规定方式为部分客户开立两融信用帐户等问题，证监会对其采取责令限期改正的行政监管措施。另外，国信证券(002736.SZ)因存在向不符合条件的客户融资融券，被责令增加内部合规检查次数。

五矿证券、华西证券和中金公司存在向不符合条件的客户、为到期两融合约展期等问题，证监会对这三家公司采取警示的行政监管措施。

张晓军指出，下一步，证监会将继续强化客户适当性管理和防范系统性风险为重点，加强证券公司融资类业务监管，进一步提高现场检查针对性和有效性。（完）

(发稿 张晓翀; 撰写林琦; 审校 林高丽)

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