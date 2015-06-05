中国证监会正修订两融管理办法 重申券商不得违规帮客户融资（更新版）

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路透北京6月5日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会正对融资融券管理办法进行修订，条件成熟时发布。他亦重申，券商不得为客户与客户或他人的融资活动提供帮助。

他在每周新闻例会上表示。为促进券商融资融券业务规范有序发展，证监会正在对两融业务管理办法及相关规则进行修订，条件成熟时将按照程序向市场征求意见。

对于近日有关监管层要求券商自查A股场外配资、恒生HOMS系统被禁配资端口接入的报导，张晓军回应称，无论是券商还是为券商提供信息技术服务的服务商，都应遵守法律，不得直接或间接参与任何非法证券活动。

“我会已多次重申...未经批准，任何证券公司不得向客户融资融券，也不得为客户与客户、客户与他人的融资融券活动提供任何便利和服务。”他指出。

他还指出，证监会已形成股权众筹试点的初步方案，将在履行必要的手续后颁布。

本次A股牛市被外界称之为杠杆牛市，大量资金通过融资融券及场外配资流入股市，这亦造成股市盘中震荡加剧，任何与融资相关的消息均有可能引发股市出现较明显的动荡。国内各大券商均加强了融资融券的风险防范，此前已有多家券商调高两融业务证券担保比例，近日又有不少券商开始出招防范融资买入单一证券过于集中的风险。

此前，一些券商亦提出建议修改融资融券管理办法，例如将融券融券期限由目前的六个月延长至18个月等。

有券商分析师近日指出，很多炒作迹象较明显的小盘股的背后有大量的场外配资资金。监管层近期要求券商自查场外配资，未来亦可能抽查业务改进情况，这将引发场外配资资金大批撤退，被狂炒的中小盘股或会持续回调。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 杨淑祯)

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