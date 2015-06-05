中国证监会正修订两融管理办法 重申券商不得违规帮客户融资（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京6月5日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会正对融资融券管理办法进行修订，条件成熟时发布。他亦重申，券商不得为客户与客户或他人的融资活动提供帮助。
他在每周新闻例会上表示。为促进券商融资融券业务规范有序发展，证监会正在对两融业务管理办法及相关规则进行修订，条件成熟时将按照程序向市场征求意见。
对于近日有关监管层要求券商自查A股场外配资、恒生HOMS系统被禁配资端口接入的报导，张晓军回应称，无论是券商还是为券商提供信息技术服务的服务商，都应遵守法律，不得直接或间接参与任何非法证券活动。
“我会已多次重申...未经批准，任何证券公司不得向客户融资融券，也不得为客户与客户、客户与他人的融资融券活动提供任何便利和服务。”他指出。
他还指出，证监会已形成股权众筹试点的初步方案，将在履行必要的手续后颁布。
本次A股牛市被外界称之为杠杆牛市，大量资金通过融资融券及场外配资流入股市，这亦造成股市盘中震荡加剧，任何与融资相关的消息均有可能引发股市出现较明显的动荡。国内各大券商均加强了融资融券的风险防范，此前已有多家券商调高两融业务证券担保比例，近日又有不少券商开始出招防范融资买入单一证券过于集中的风险。
此前，一些券商亦提出建议修改融资融券管理办法，例如将融券融券期限由目前的六个月延长至18个月等。
有券商分析师近日指出，很多炒作迹象较明显的小盘股的背后有大量的场外配资资金。监管层近期要求券商自查场外配资，未来亦可能抽查业务改进情况，这将引发场外配资资金大批撤退，被狂炒的中小盘股或会持续回调。（完）
(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 杨淑祯)
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