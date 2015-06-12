中国证监会要求券商自查外部接口 不得为配资提供便利

路透北京6月12日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会已要求券商对外部证券接口进行自查，深入排查信息技术风险；并重申各证券公司不得通过网上证券交易接口，为任何机构和个人场外配资活动、非法证券业务提供便利。

他在每周新闻例会上指出，证监会将对证券公司的自查情况进行核实，要求中国证券业协会制订证券公司外部信息技术接口的规范标准，对证券公司是否符合标准进行评估认证，并将评估结果报证监会。

他称，证监会将督促证券公司评估现有信息系统的支撑能力，加大资源投入，定期开展压力测试；要求持续加强对证券公司信息技术外部系统的日常监管，实时组织专项现场检查工作。

目前不少配资公司通过“HOMS”等信息系统为投资者提供配资融资渠道，杠杆比例远高于融资融券，业内估计目前股市上配资总量已达数千亿元人民币。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 张喜良)

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