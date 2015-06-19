中国证监会称深港通目前各项准备工作进展顺利

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海6月19日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会一贯支持开展深港通，目前深港通各项准备工作进展顺利。
他是在每周新闻例会上做上述表述的。
多位消息人士稍早对路透表示，由于技术问题，深港通启动日期暂缓宣布，这将使中国年底前推出深港通的承诺有跳票之虞。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。