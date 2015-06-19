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中国财经 | 2015年 6月 19日 星期五 17:59 BJT

中国证监会称深港通目前各项准备工作进展顺利

路透上海6月19日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会一贯支持开展深港通，目前深港通各项准备工作进展顺利。

他是在每周新闻例会上做上述表述的。

多位消息人士稍早对路透表示，由于技术问题，深港通启动日期暂缓宣布，这将使中国年底前推出深港通的承诺有跳票之虞。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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