东胜中国引入建银国际和华融为股东 午盘尾段一度跌14%

路透香港6月24日 - 主要从事商务旅游和珠宝贸易业务的东胜中国(0265.HK)引入建银国际以及华融资产管理公司为股东，其股份周一午盘尾段一度跌14%。

据公告，东胜中国控股股东按每股1.51港元向建银国际以及华融出售其所持东胜中国3.1%及4.78%的股份；与此同时，东胜中国向这两名投资者发行总值1.7亿港元之永久可换股债券，若悉数兑换为股份，建银国际及华融的持股比例将升至4.36%及6.58%。

东胜中国表示，可换股债券的兑换价为每股2.718港元，较上周五收市价折让9.4%。是次发债所得款项将用于支付收购事项之代价及一般营运资金。

“此外，董事会已考虑多种筹资方式，并认为订立投资协议乃本公司即时筹集资金，扩阔股东基础及本公司资金基础之良机。”公司并称。

该股午盘尾段跌幅一度扩大至14%，低探2.59港元；香港时间15:16，跌10%，报2.7港元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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