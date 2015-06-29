东胜中国引入建银国际和华融为股东 午盘尾段一度跌14%

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港6月24日 - 主要从事商务旅游和珠宝贸易业务的东胜中国(0265.HK)引入建银国际以及华融资产管理公司为股东，其股份周一午盘尾段一度跌14%。
据公告，东胜中国控股股东按每股1.51港元向建银国际以及华融出售其所持东胜中国3.1%及4.78%的股份；与此同时，东胜中国向这两名投资者发行总值1.7亿港元之永久可换股债券，若悉数兑换为股份，建银国际及华融的持股比例将升至4.36%及6.58%。
东胜中国表示，可换股债券的兑换价为每股2.718港元，较上周五收市价折让9.4%。是次发债所得款项将用于支付收购事项之代价及一般营运资金。
“此外，董事会已考虑多种筹资方式，并认为订立投资协议乃本公司即时筹集资金，扩阔股东基础及本公司资金基础之良机。”公司并称。
该股午盘尾段跌幅一度扩大至14%，低探2.59港元；香港时间15:16，跌10%，报2.7港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。