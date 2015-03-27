博元投资重大违法案移送公安 启动强制退市机制--中国证监会

路透上海3月27日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，中国证监会今天已将博元投资600656.SS重大违法案件移送公关机关追究刑事责任；上证所亦宣布对该股票实施退市风险警示。这是去年10月证监会发布退市新规后，沪深两市首家因重大违法行为而启动退市机制的上市公司。

上证所官方微博周五稍晚宣布，该所将自下周二（31日）起对公司股票实施退市风险警示。实施后，公司股票将进入上证所风险警示板交易。

邓舸指出，博元投资已涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪和伪造变造金融票证罪。

根据新的退市规定，未来博元投资的终止上市，还需经历三个程序，第一是在风险警示板交易满30个交易日后停牌；其二是上证所在停牌日起15个交易日内作出暂停上市决定；其三是在移送公安届满12个月前15个交易日或法院已作出有罪判决，上证所将决定是否终止其股票上市。

博元投资在上证所最终作出终止上市决定前，有两种情形可申请恢复上市，一是公关机关不起诉或撤消案件、检察院不起诉、法院判决无罪；二是博元全面纠正重大违法行为、撤换责任人并对民事赔偿承担作出妥善安排。

此前已有长油航运因业绩连续亏损而退市，二重重装主动退市的两起退市情形发生，博元有望成为近年来国内第三例退市案例。除博元投资外，沪深两市还有数十家公司因违法而被立案稽查。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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